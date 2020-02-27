اليوم السابع
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الخميس، 27 فبراير 2020 03:59 م
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صور.. وكيل تعليم الغربية يحيل عدد من المعلمين والإداريين فى مدارس طنطا لتحقيق

الخميس، 27 فبراير 2020 03:45 م
صور.. وكيل تعليم الغربية يحيل عدد من المعلمين والإداريين فى مدارس طنطا لتحقيق وكيل الوزارة يتفقد دفاتر الحضور والانصراف
الغربية - محمد طارق

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قام اليوم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة عدداً من المدارس التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، حيث زار مدرستى الشهيد سعيد محمد عبد العزيز الشيشينى الإبتدائية بمنشأة جنزور، ومدرسة الشهيد الرائد إسلام محمد مشهور الإعدادية بنفس القرية

وتلاحظ أثناء الزيارة وجود عدداً من السلبيات الإدارية، وعلى الفور تم إحالة المتابعين والمراحل بالإدارة للشئون القانونية

من ناحية أخرى، فقد تواصل ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مع رئيس مجلس مدينة طنطا لتوفير لودر لتمهيد الشوارع المحيطة بالمدرستين من جراء آثار الأمطار، وذلك حرصاً منه على سلامة الطلاب أثناء الذهاب والإياب من المدرسة ، رافق وكيل الوزارة خلال جولة المتابعة، مدير المتابعة بالمديرية، ومدير إدارة أمن المديرية.

وكان المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد حضر اجتماع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى المديرية، بمدرسة عمر بن الخطاب الرسمية للغات، التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، بحضور السيد شعير رئيس مجلس الأمناء، والسيد العراقى مدير عام الشئون التنفيذية، ومدير إدارة كفر الزيات التعليمية، وأعضاء مجلس الأمناء على مستوى المديرية، وأعضاء التوجيه العام للتربية الاجتماعية.

وخلال الاجتماع تم استعراض تشكيل لجان المجلس، وعرض ما ساهمت به مديرية التربية والتعليم فى مبادرة "بإيدينا نجملها" والتى أطلقها الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وذلك من خلال مجلس الأمناء وجمعية رعاية الطلاب بالغربية، كذلك تم عرض ما ساهمت به مديرية التربية والتعليم فى إنجاح مؤتمر "ملوك الشمال" بالتعاون مع متحف آثار مدينة طنطا.

من ناحيه أنهى التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالغربية، تحت رعاية المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وإشراف فتحى أبو هندي، مدير عام التعليم الفني، مسابقة أوائل الطلبة للتعليم الفنى التجارى على مستوى الغربية، حيث أسفرت المسابقة عن فوز مدرسة كفر الزيات التجارية بنات التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية فى شعبة إدارة الأعمال، ومدرسة دماط التجارى المشتركة، التابعة لإدارة قطور، فى شعبة التسويق، أما فى شعبة التأمينات، فقد فازت مدرسة دفرة التجارية المشتركة، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، وأخيراً فازت مدرسة كفر سالم النحال التجارية المشتركة، بإدارة السنطة، فى شعبة القانون.

من ناحيته، هنأ وكيل وزارة التربية والتعليم، المدارس الفائزة والإدارات، متمنياً فوز الغربية فى مسابقة أوائل الطلبة على مستوى القطاع ثم المستوى الجمهوري، موضحا أنه سيتم الإعلان عن المدارس الفائزة فى حينه، وتكريم المدارس الفائزه.

وكيل التعليم يتابع المدارس
وكيل التعليم يتابع المدارس

 

وكيل الوزارة يتفقد دفاتر الحضور والانصراف
وكيل الوزارة يتفقد دفاتر الحضور والانصراف

 

وكيل تعليم الغربية يتابع المدارس
وكيل تعليم الغربية يتابع المدارس

 


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