اليوم السابع
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صور.. محافظ مطروح يرأس المجلس التنفيذي للمحافظة لمتابعة تنفيذ المشروعات

الخميس، 27 فبراير 2020 06:11 م
صور.. محافظ مطروح يرأس المجلس التنفيذي للمحافظة لمتابعة تنفيذ المشروعات محافظ مطروح يرأس المجلس التنفيذي للمحافظة
مطروح – حسن مشالي

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عقد المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح، برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام ورؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات المعنية، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وبحث المشاكل والمعوقات في القطاعات التنفيذية والخدمية المختلفة، للعمل على حلها، واتخاذ القرارات اللازمة لتوفير الخدمات للمواطنين.

بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر المجلس السابق، ووجه محافظ مطروح بعرض مذكرة شاملة من جميع الجهات المعنية، بإجراءات منع ارتفاع منسوب المياه الجوفية، بخط سكة حديد الحمام، وسرعة إنهاء تمهيد ووضع الإنترلوك بمزلقان سكة حديد الضبعة.

ووجه لإدارة الأملاك، بحصر كل الطلبات الخاصة بتخصيص أراضي  عدد من المباني القائمة  كالإدارات الاجتماعية  بالسلوم وبراني والنوادي ومراكز الشباب، لمخاطبة الجهات المعنية.

وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على ضرورة متابعة كل جهة، لكافة المخاطبات والتنسيق مع الجهات الأخرى وألا تزيد فترة الرد عليها عن مدة 72 ساعة.

كما تمت الموافقة على إطلاق اسم المجاهد محمد يونس الدربالى، على مدرسة وادي ماجد الابتدائية، واسم الملازم أول أكثم إبراهيم على مدرسة العميد احمد فوزى 2.

ووجه محافظ مطروح، بمراجعة الإجراءات القانونية اللازمة، لتشغيل مكتب بريد سوانى جابر، وعمل التأمين اللازم لمكتب بريد زاوية العوام، وعمل معاينة المقر المقترح للمجلس القومي للمرأة بمطروح، من خلال إدارة الأملاك ومديرية الزراعة وجهاز التعمير ومجلس مدينة مرسى  مطروح، وكذلك لجنة من صندوق الإسكان والتفتيش المالى، لمتابعة ومعاينة إجراءات إزالة العمارات الآيلة للسقوط بمدينة السلوم.  

وناقش المجلس، عددًا من الموضوعات ومن بينها تكثيف كل الجهات المعنية بإجراءات التوعية لمجابهة مرض كورونا المستجد مع عمل التوعية اللازمة، كما تمت الموافقة على توسعة مبنى المديرية المالية، مع معاينة إدارة الأملاك، لمقترح تخصيص 200 متر، لاستيعاب إنشاء قاعات تدريب وحاسب آلي، مع تطبيق منظومة التحول الرقمي الجديدة ، والموافقة على استخدام مركز الصيانة وإصلاح السيارات التابع لمجلس مدينة مرسى مطروح  في إصلاح وصيانة جميع السيارات والمعدات الخاصة بالمحافظة وجميع المديريات، مع عمل اللائحة المالية وإعادة تشكيل الهيكل التنظيمي له، بالإضافة إلى مراجعة كل المعدات بمجالس المدن ومدى صلاحيتها خلال 15 يومًا.

 


 محافظ مطروح يرأس المجلس التنفيذي للمحافظة (1)

محافظ مطروح يرأس المجلس التنفيذي للمحافظة
محافظ مطروح يرأس المجلس التنفيذي للمحافظة (2)
محافظ مطروح يرأس المجلس التنفيذي للمحافظة 
محافظ مطروح يرأس المجلس التنفيذي للمحافظة (3)
محافظ مطروح يرأس المجلس التنفيذي للمحافظة
محافظ مطروح يرأس المجلس التنفيذي للمحافظة (4)
محافظ مطروح يرأس المجلس التنفيذي للمحافظة 

 

 


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