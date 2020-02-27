صور.. الطائرة الرابعة إيرباص A320neo تصل مطار القاهرة.. تتضمن أحدث التقنيات

كتب أحمد مصطفى

وصلت، منذ قليل، اليوم الخميس، طائرة مصر للطيران الرابعة الجديدة رحلة رقم MS3331 من طراز الإيرباص A320Neoحروف تسجيل SU-GFM، والتى تسلمتها شركة مصر للطيران من مصنع شركة إيرباص العالمية فى مدينة تولوز بفرنسا.

وصرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنه فى إطار خطة الدولة وتوجهات وزارة الطيران المدنى لتطوير أسطول الناقل الوطنى الرسمى لمصر وبالتعاون مع شركة إيرباص العالمية تعد هذه الطائرة الجديدة هى الخامسة التى انضمت للشركة خلال شهر فبراير الجارى من بينها 4 طائرات إيرباصA320neo"" وطائرة إيرباص "A220-300"، وتأتى إضافة طرازى A320neo وA220-300 فى إطار خطط شركة مصر للطيران الهادفة إلى تحديث وتطوير جميع طائرات أسطولها ذات الممر الواحد.

وأكد عادل، أن هذه الطائرة توفر مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة، إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالإنترنت وخاصية الـLive TV التى تتيح مشاهدة القنوات الإخبارية والرياضية مباشرة وغيرها، ولإعطاء تجربة مميزة للمسافرين على متنها يوجد شاشة شخصية فى كل مقعد سواء على درجة رجال الأعمال أو الدرجة السياحية.

وتتمتع عائلة A320neo بهيكل يعد الأوسع ضمن فئة طائرات الممر الواحد وتحتوى الطائرة على أحدث التقنيات المبتكرة بما فيها المقصورة الأفضل فى القطاع وأحدث جيل من المحركات التى من شأنها توفير 20% فى معدلات استهلاك الوقود.. كما تمتاز A320neo بقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنة بالجيل السابق، كما أنها تتميز بتحديد الصيانة لها بالأشهر وليس بعدد ساعات التشغيل، وهذا يوفر على شركة مصر للطيران التكلفة مما يتيح تحديد أسعار الرحلات ومدى تأثيرها على التكلفة الربحية.

وجرى تزويد طائرة مصر للطيران بمحركات من طراز LEAP-1A من شركة "سى إف إم إنترناشيونال" وتتكون المقصورة من درجتين تضمان 142 مقعدًا بواقع 16 مقعدًا فى درجة رجال الأعمال و126 مقعدًا فى الدرجة السياحية .

يذكر أن الطلبات التى وصلت لشركة إيرباص على طائرة "A320Neo" بلغت 7400 طائرة من أكثر من 100 شركة طيران تم تسليم 1200 منها، ويتم تصنيع الباقى حاليًا، وقد قامت الطائرات من هذا الطراز بأكثر من 3.9 مليون ساعة خلال أكثر من 2 مليون رحلة.

وضمت بعثة مصر للطيران لاستلام الطائرة الجديدة أحمد وجدى مدير عام تخطيط الشبكات ورئيس البعثة والطيارين كابتن مهاب الفطايرى وكابتن عمرو شركس ومهندس مجدى رمضان مدير عام جدولة الصيانة ورئيس المجموعة الفنية ورأفت الكاشف نائب رئيس قطاع الشئون القانونية بالقابضة، وهيثم صالح مدير إدارة وصول الطائرات بقطاع تخطيط القابضة ومحمد خليل كبير أخصائيين تخطيط الشبكات ومحمد جمال المشرف المالى للبعثة، والمهندسين عمر جمال مهندس صيانة بشركة الخطوط ومحمد بندارى مهندس هيكل ومحرك وحسام فضل مهندس كهرباء وافيونكس وكريم نبيل مهندس IFE ومحمود حبيب مهندس صلاحية طائرات وأيمن يحيى مشرف كابينة وطاقم الضيافة برئاسة محمد شلتوت، وكل من نيرفانا حسن وكريم الشويحى نورهان عبدالرحمن وهبه طارق ومن سلطة الطيران المدنى المصرى مهندس عبدالمبعود محمد حسن ومهندس أشرف طلبة مفتشى صلاحية الطائرات وكابتن أشرف خليل مفتش نقل جوى.



