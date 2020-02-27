شاهد.. ضابط شرطة فى فلوريدا يعتقل طفلة صغيرة من مدرستها ..تعرف على السبب

كتب محمد شعلان

"حافظين بس مش فاهمين حاجة" من هذا المنطلق تعامل ضباط شرطة فى ولاية فلوريدا الأمريكية مع طفلة أساءت الأدب مع معلمها بتطبيق القانون عليها وكأنها شخص عاقل بالغ، حيث قام اثنين من رجال الشرطة باعتقال طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات من داخل مدرستها فى فلوريدا لاعتدائها بالضرب على معلمها، غير مباليين ببكائها وتوسلها لإطلاق سراحها وعدم إقبالها على التصرف بهذه الطريقة مرة أخرى مع معلمها.

ونشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، تفاصيل الواقعة، وهى تعود لشهر سبتمبر فى 2019 ولكن فيديو عملية القبض على الطفلة لم يتم الأفراج عنه إلا قريبا، حيث أظهرت اللقطات التى تم تصويرها حديثًا بالكاميرا اللحظة التى اعتقل فيها ضابط شرطة فى فلوريدا فتاة تبلغ من العمر ست سنوات وهى تبكى وتتوسل حتى لا تؤخذ من المدرسة.

وتم اقتياد الطفلة كايا رول إلى سيارة للشرطة مع تثبيت يديها خلف ظهرها في روابط بسحاب بعد نوبة غضب في مدرستها في أورلاندو شملت الركل واللكم على موظفي المدرسة، ولكن في الوقت الذي وصل فيه ضباط الشرطة إلى المدرسة كانت الطفلة قد هدأت واستقرت بالفعل.

في الفيديو، يمكن رؤية كايا جالسًا وتستمع إلى المعلمة بينما يقترب منها الضباط للقبض عليها فقالت له وهي تبكي "من فضلك، أعطني فرصة ثانية"، بينما يقودها الضباط إلى سيارة دفع رباعي دورية، ولا يهتم ببكاء الطفلة.

وأفادت الجارديان أنه تم فصل الضابط تيرنر صاحب الواقعة لاحقًا بسبب انتهاكه لسياسة الوكالة، وفقًا لقسم شرطة أورلاندو.