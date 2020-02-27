وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 43 حالة حتى الآن، موضحة أن جميع الحالات المصابة هى لأشخاص مرتبطين بالسفر إلى إيران، وأن حالتهم مستقرة، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى الفيروس.