سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 فبراير 2020 11:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

دقنك وطريقة حلاقتك ممكن تعرضك لخطر الإصابة بفيروس كورونا.. صور

الخميس، 27 فبراير 2020 11:34 ص
دقنك وطريقة حلاقتك ممكن تعرضك لخطر الإصابة بفيروس كورونا.. صور أنماط الحلاقة الى تعرضك لخطر فيروس كورونا
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في ظل استمرار انتقال فيروس كورونا من بلد إلى أخرى، واتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال الفيروس، أكدت مراكز السيطرة والوقاية منها على الأمراض الأمريكية "CDC" أن شعر الوجه والذقن قد ينقل فيروس كورونا.

وأوضحت مراكز السيطرة والوقاية منها على الأمراض الأمريكية، من خلال رسم بياني أبرز ما يمكن أن يمنع أقنعة الوجه وأجهزة التنفس من الإغلاق على الوجه جيدا، وبالتالي قد تعرض الشخص لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

شعر الدقن واللحية
شعر الدقن واللحية

 

وأوضح الرسم البياني الذى ظهر مبدئيًا في عام 2017 الخاص بشعر الوجه وكيف يمكن أن ينقل الأمراض، ولكنه عاود الظهور بقوة الآن بعد أن حذر مسؤول كبير في مركز السيطرة على الأمراض من أن انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة مجرد مسألة وقت، أن وجود شعيرات جانبية، لن يسمح لقناع التنفس بالتناسب مع الوجه بشكل صحيح لمنع انتقال أي أمراض وأخطرها الآن فيروس كورونا المنتمى لعائلة الفيروسات التاجية.

ويسرد الرسم البياني 36 قصة شعر مختلفة للوجه تتراوح من حلاقة نظيفة إلى الشارب أسفل الذقن، ويوصى مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بـ 12 نمطًا مناسبًا لقناع الوجه.

في الواقع، تقول مراكز السيطرة على الأمراض إن الأبحاث وجدت أن شعر الوجه أسفل القناع يسبب تسرب ما يتراوح بين 20 إلى 1000 مرة مقارنة بالأشخاص الذين لديهم حلاقة نظيفة في الوجه.

اخر احصائية لكورونا اليوم الخميس
اخر احصائية لكورونا اليوم الخميس

 

وتعد أقنعة الوجه وأجهزة التنفس من بين أكثر الأجهزة الوقائية استخدامًا لمنع انتشار الفيروس، ولكن مركز السيطرة على الأمراض لا يوصي باستخدام أجهزة التنفس بشكل روتيني فى مكان غير منتشر فيها الفيروس.

وحتى اليوم الخميس، سجلت حالات الإصابة أكثر من 82،000 شخص في جميع أنحاء العالم بالفيروس التاجي وتوفي أكثر من 2800 شخص، وحتى الآن، تم تأكيد 60 حالة في الولايات المتحدة - 14 حالة في البلاد 45 حالة من السفينة الماسية Diamond Princess في اليابان .

 

 

 


فيروس كورونا

ما هو فيروس كورونا

الفيروس التاجى

أقنعة الوجه

شعر الوجه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع حصيلة الإصابة بفيروس كورونا فى إيطاليا إلى أكثر من 400 شخص

الخميس، 27 فبراير 2020 11:22 ص

نائب بالبرلمان الإيرانى يعلن إصابته بفيروس كورونا وينشر مقطع فيديو

الخميس، 27 فبراير 2020 11:10 ص

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا فى جنيف

الخميس، 27 فبراير 2020 10:57 ص

فيروس كورونا يتوسع وينتشر عالميا وإيران الأكثر تضررا بعد الصين

الخميس، 27 فبراير 2020 10:47 ص

وزارة الصحة السعودية تنفي تسجيل إصابة بـ كورونا فى الدمام

الخميس، 27 فبراير 2020 10:38 ص

غسل وتعقيم المسجد الحرام 4 مرات يوميا ورفع 13500 سجادة بسبب كورونا

الخميس، 27 فبراير 2020 10:28 ص

مدينة شنجن الصينية تتجه لحظر تناول القطط والكلاب بعد تفشى كورونا

الخميس، 27 فبراير 2020 10:28 ص

دراسة: أكثر من 40% من سكان العالم سيصابون بفيروس كورونا بحلول العام المقبل

الخميس، 27 فبراير 2020 10:10 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتحاد الكرة: عقوبات الانضباط قانونية 100%.. وغير ملزمين بعرض اللائحة

اتحاد الكرة: عقوبات الانضباط قانونية 100%.. وغير ملزمين بعرض اللائحة

الإسكان: استكمال سداد مقدم حجز دار مصر وسكن مصر وJANNA بعد وقف التعامل

الإسكان: استكمال سداد مقدم حجز دار مصر وسكن مصر وJANNA بعد وقف التعامل

"جنايات دمنهور" تحيل أوراق 5 متهمين بتخريب أنابيب البترول فى البحيرة للمفتى

"جنايات دمنهور" تحيل أوراق 5 متهمين بتخريب أنابيب البترول فى البحيرة للمفتى

جنايات دمنهور تقضى بإعدام الجزار مرتكب واقعة ذبح أسرة كاملة فى كفر الدوار

جنايات دمنهور تقضى بإعدام الجزار مرتكب واقعة ذبح أسرة كاملة فى كفر الدوار

مصدر بالأهلي: أسبوع يفصل رمضان صبحى عن العودة لحسابات فايلر

مصدر بالأهلي: أسبوع يفصل رمضان صبحى عن العودة لحسابات فايلر

السيسى يبعث برقية عزاء لخادم الحرمين فى وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز

السيسى يبعث برقية عزاء لخادم الحرمين فى وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز

اتحاد الكرة يوقع عقوبات جديدة على الزمالك بعد الانسحاب فى مباراة القمة

اتحاد الكرة يوقع عقوبات جديدة على الزمالك بعد الانسحاب فى مباراة القمة

اجتماع عاجل لوزارة السياحة لبحث تداعيات تعليق السعودية تأشيرات العمرة

اجتماع عاجل لوزارة السياحة لبحث تداعيات تعليق السعودية تأشيرات العمرة

غدا.. قطع المياه عن 5 مناطق بالجيزة لمدة 10 ساعات

غدا.. قطع المياه عن 5 مناطق بالجيزة لمدة 10 ساعات

التعليم: امتحان مارس التجريبى الإلكترونى لأولى ثانوى أوبن بوك وبدون درجات

التعليم: امتحان مارس التجريبى الإلكترونى لأولى ثانوى أوبن بوك وبدون درجات

وفاة 22 شخصا بفيروس كورونا فى إيران.. و141 إصابة مؤكدة

وفاة 22 شخصا بفيروس كورونا فى إيران.. و141 إصابة مؤكدة

5 محاور رئيسية للمنتدى العالمى للتعليم العالى "رؤية المستقبل" أبريل المقبل

5 محاور رئيسية للمنتدى العالمى للتعليم العالى "رؤية المستقبل" أبريل المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة