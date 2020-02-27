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"جنح السلام" تنظر محاكمة رجل وزوجته نصبا على مواطنين فى 250 ألف جنيه

الخميس، 27 فبراير 2020 01:00 ص
"جنح السلام" تنظر محاكمة رجل وزوجته نصبا على مواطنين فى 250 ألف جنيه محكمة - ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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تنظر محكمة جنح السلام، اليوم الخميس، محاكمة شخص وزوجته بتهمة بالاستيلاء على 250 ألف جنيه من 6 مواطنين بدائرة قسم السلام أول، عن طريق النصب والاحتيال، بإيهامهم بأنه محامٍ متخصص في قضايا الكهرباء.

كان المستشار حسام عمران محامي المجني عليهم حضر الجلسة السابقة، وطلب التصريح من المحكمة التصريح بالاستعلام من النقابة العامة للمحامين عن المتهم الأول، عما إذا كان مقيدًا بها من عدمه، والتصريح بالاستعلام من نقابه الأطباء عن زوجة المتهم عما إذا كانت مقيده بها من عدمه، والتصريح بالاستعلام من الأحوال المدنية عن بيانات المتهمين، فصرحت محكمه جنح السلام وقررت المحكمة التأجيل لجلسة الغد 27 فبراير للتصريح .

وأوضح محامي المجنى عليهم، أنه وبالاستعلام من النقابة العامة للمحامين عن المتهم الأول، لم يستدل عليه وأيضًا لم يستدل عليه بنقابة الأطباء.

كانت أمرت النيابة العامة بسرعة ضبط واحضار متهم استعان بوالدته وزوجته في الاستيلاء على 250 ألف جنيه من 6 أشخاص بمنطقة السلام، وذلك بعد أن أوهم ضحاياه أنه يعمل في شركة كهرباء.

وأوضح محضر التحقيق، بإشراف العقيد شريف أبو المعالى، أن المتهم يدعى "عمرو.خ" قام بإيهام ضحاياه أنه محامٍ، ومتخصص في قضايا الكهرباء وتبين أن المجني عليهم قائمين في العقار الكائن بشارع ربيع عبد العزيز والمتفرع من شارع الأربعين، خلف حديقة بدر دائرة قسم شرطة السلام أول.

وأشار المحضر إلى أن المتهم ذهب إلى ضحاياه وأخبرهم أن العقار الذين يقطنون به لم تصل إليه كهرباء بالعداد الحكومي وأنهم يتعاملون مع شركة الكهرباء بنظام الممارسة واستطاع المتهم خلالها الاستيلاء على مبلغ 250 ألف جنيه مصري .

وأوضح المحضر، أن المتهم "عمرو.خ" يحمل مؤهلا ابتدائيا،  قام بإقناع الضحايا بأنه محامٍ متخصص في مجال قضايا الكهرباء، وأنه يملك علاقات قوية ووطيدة بمسئولي شركة الكهرباء، وفي غضون عام كامل استطاع الاستيلاء على 250 ألف جنيه .

كما تبين أن المتهم قام بتسليم الضحايا عدادات كهرباء لا تتبع للشركة، حيث قام بتزوير بطاقات منسوب صدورها لوزارة الكهرباء وللشركة القابضة للكهرباء وتم تسليمها للضحايا.

وأوضح المحضر أن المتهم كان يستعين بزوجته ووالدته فى عملية النصب على الضحايا، وأن دورهم يقتصر على تحصيل المبالغ المالية من الضحايا كما تبين أن زوجة المتهم تعمل ممرضة حيث أوهمت الضحايا أنها تعمل طبيبة أمراض باطنة لاستقطاب ثقة الضحايا فيهم.

وبالكشف الفني تبين أن المتهم سبق اتهامه في 7 قضايا اخرهم قضية نصب والذي تحرر عنها المحضر رقم 12239 جنح قسم إمبابة، وبالكشف عن زوجة المتهم تبين سابقة اتهامها في عدة قضايا.

وأشارت التحريات أن المتهمين كان يستخدمان السيارة رقم 614 أثناء تحركاتهم ومقابلة ضحاياهم.

وأوضح المحضر أن الضحايا هم كل من "أيمن صلاح، ورفاعي عبد العاطي، وأحمد السيد، وأحمد فهمي، وإيهاب أنور، وأندراوس شرقاوي".


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