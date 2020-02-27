تنفيذ 14 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة بالعياط.. صور

كتب سيد الخلفاوى

نفذت أجهزة محافظة الجيزة حملة ازالات على أملاك الرى والصرف بالعياط، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة الموجة الخامسة عشر، حيث تم اليوم إزالة التعديات على أملاك الرى والصرف بناحية الناصرية مركز العياط تحت إشراف رئيس مركز ومدينة العياط حيث تم تنفيذ 14قرار إزالة تعديات بالمبانى على أملاك الرى والصرف باجمالى مساحة 585م٢

وواصلت أجهزة حى العمرانية استكمال توسعه شارع جمال الدين الأفغاني وازاله التعديات بالرصيف ورفع مخلفات التوسعه تمهيدا لرصفه ، وذلك بمتابعه واشراف محمد نور الدين رئيس حي العمرانية .

وفى سياق أخر كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجه بتحقيق الرقابة الصارمة على السيارات التى تتخلص من مخلفات البناء والهدم وتلقى بها بالمحاور والطرق وتوقيع غرامات مشددة على تلك السيارات لعدم التزامهم بإلقاء المخلفات فى المقالب العمومية مع أخذ تعهدات عليهم لمنع تكرار ذلك مستقبلاً .

حيث وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة التأكيد على ملاك العقارات بإلقاء مخلفات الرتش فى المقالب العمومية وتقديم المستندات الدالة على ذلك لما تسببه من مظهراً غير حضارياً .

توجيهات محافظ الجيزة جاءت خلال لقائه برؤساء الأحياء والمراكز حيث وجه بحجز ثلاثة أشهر لأى سيارة تلقى بمخلفات الهدم والرتش فى الطرق والشوارع واستخدامها فى العمل العام ورفع المخلفات خلال مدة الحجز وذلك من خلال هيئة النظافة والتجميل كإجراء رادع لكل من يتعدى على حرم الطريق ويعرض حياة المارة للخطر بإلقاء المخلفات ويسئ للمظهر العام للطريق.