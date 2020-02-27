اليوم السابع
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تعرف على.. شروط متابعة المنظمات المدنية للانتخابات التكميلية على مقعد سمالوط

الخميس، 27 فبراير 2020 07:46 م
تعرف على.. شروط متابعة المنظمات المدنية للانتخابات التكميلية على مقعد سمالوط الهيئة الوطنية للانتخابات - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

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أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القرار رقم 17 لسنة 2020 بشأن متابعة منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والدولية للانتخابات التكميلية بالدائرة الثالثة سمالوط بالمنيا.

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ونص القرار على أن تسرى أحكام القرارات 8، و27، و28، و30، و31، و32، و35، و37، و44 لسنة 2018، و22 لسنة 2019، على من يرغب من منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والدولية، لمتابعة الانتخابات التكميلية بالدائرة الثالثة سمالوط بالمنيا.

وتعرف القرارات الصادرة من الهيئة، متابعة العملية الانتخابية، بأنها كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة، لجميع إجراءات تسجيل المرشحين، والدعاية الانتخابية، والاقتراع، والفرز ، وإعلان نتيجة الانتخاب، ويحظر على المتابعين التدخل فى سير العملية الانتخابية بأى شكل من الأشكال، أو عرقلتها، أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، أو تلقى أو منح أو عطايا  أو هدايا أو مساعدات أو مزايا تحت أى مسمى من أى مرشح أو مؤيديه.

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وحول شروط المتابعة فقد تضمنت القرارات أن تكون المنظمات الراغبة فى التسجيل أن تكون ذات سمعة حسنة ومشهودا لها بالحيدة والنزاهة، وأن تكون لها خبرة سابقة فى مجالات متابعة الانتخابات، أن يكون مندوبو تلك المنظمات الراغبين فى متابعة الانتخابات مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.

وتقدم المنظمات صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على قيد المنظمة، وشهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة، تفيد قيدها واستمرارها فى مباشرة نشاطها، وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح المعمول بها، وأن نشاطها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وملخص واف عن المنظمة، ووضعها القانونى، وأنشطتها، وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات، وبيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة الراغبين فى الحصول على تصاريح لمتابعة الانتخابات فى كل محافظة، واسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قررت فتح باب الترشح اعتبارا من 3 مارس وحتى 7 مارس، بمحكمة المنيا الابتدائية،وتقدم الطلبات يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا ويمتد العمل في اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساء.

وحددت الهيئة الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب وهى :

1. أن يكون مصرياً متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المُنظم لذلك.

3. أَلاَّ يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونا.

6.الا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة.

 


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دائرة سمالوط بالمنيا

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