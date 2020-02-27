تركيا تواصل إبتزاز أوروبا.. أنقرة ترحل قرابة 8 آلاف إرهابى إلى بلدانهم

أصدر وزير الداخلية التركى بيانا جديدا، بشأن الإرهابيين الأجانب، قال فيه إن بلادها رحلت 7918 شخصا، من 102 جنسية.

وأشارت وكالات الأنباء التركية، اليوم الخميس، إلى أن قول وزير الداخلية التركى، سليمان صويلو، إن "بلاده رحلت 7 آلاف و918 فردا من "الإرهابيين الأجانب" من 102 جنسية".

وقبل أيام، قال مدير دائرة الهجرة التركية عبد الله آياز، إن سلطات بلاده رحلت 229 إرهابيا أجنبيا إلى بلدانهم منذ انطلاق عملية نبع السلام في الشمال السوري يوم 9 أكتوبر 2019".

وأضاف: "أنقرة رحلت منذ عام 2001 إلى الآن 7 آلاف و898 إرهابيا أجنبيا، ومنعت دخول 94 ألف أجنبي إلى أراضيها، للاشتباه في صلتهم بتنظيمات إرهابية".

يذكر أن المتحدث باسم الداخلية التركية، إسماعيل جاتاكلي، قال، في وقت سابق، إن أنقرة مصرة على ترحيل الإرهابيين الأجانب المقبوض عليهم من قبل السلطات التركية إلى بلدانهم.

وفى نوفمبر الماضى، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن أنقرة ستعيد أعضاء تنظيم "داعش الإرهابى" المعتقلين إلى بلادهم في الوقت، متحججا بما أسماه "التقاعس الأوروبي" بشأن هذه المسألة.

وقال صويلو، عن الموقف الأوروبي الذي جعل تركيا تتعامل بمفردها مع مسألة السجناء "هذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا وغير مسؤول أيضا... سنرسل أعضاء داعش المعتقلين إلى بلادهم".

واعتقلت تركيا بعض أعضاء داعش الإرهابى الفارين في شمال شرق سوريا خلال الشهر الماضي بعد أن بدأت هجوما عسكريا هناك.