تجديد حبس متهم بقتل موظف بعد دهسه بلودر فى حدائق القبة

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة تجديد حبس متهم بدهس موظف بلودر بسبب خلافات بينهم فى حدائق القبة، 15 يوما على ذمة التحقيق.

كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، تلقى بلاغا من قسم شرطة حدائق القبة، يفيد بأبلاغ الأهالي بوجود شخص متوفى أمام العقار رقم 6 شارع رفعت منشية الصدر ـ دائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة "ع. ى. ش" 58 سنة موظف ومقيم بالطابق الأول بالعقار محل البلاغ "ولا توجد بها إصابات ظاهرية.".

وبسؤال أسرة المتوفى، قرروا بوجود نزاع قضائى بينهم وبين "ح. ف. ع" مقاول وشريك بالعقار بمساحة 37 مترا ومقيم بذات العنوان هارب وقيام الأخير بإحضار كلاً من "ع. و. ع" 48 سنة سائق لودر ومقيم 11 شارع شلبى ـ دائرة القسم" نجل شقيق الأول " و" خ. ف. ع" تباع اللودر ومقيم بالعقار محل الواقعة " نجل الأول "و اثناء محاولتهم القيام بإعمال هدم لأحد حوائط العقار محل الواقعة، وعلى أثر ذلك، قام المتوفى باعتراضهم واعتلاء مقدمة اللودر "الشوكة"، فقام المتهم الثانى "قائد اللودر" بتحريك الشوكة هيدروليكياً لمحاولة إنزاله، مما أدى لسقوط المجنى عليه أرضاً ووفاته، ولاذوا بالفرار واتهم المشكو فى حقهم بالتسبب فى وفاة شقيقه.

وأسفرت عنه جهود البحث من ضبط المتهم الثاني اثناء استقلاله اللودر المستخدم في ارتكاب الواقعة، واعترافه بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وفي وقت لاحق وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمان الهاربان، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين، وتحرر عن ذلك ملحقاً للمحضر الأصلى، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى العمل على ضبط المتهم الهارب.