تثبيت الوزن أهم مرحلة لنجاح رحلة إنقاصه.. الدكتورة دعاء سهيل تؤكد

تقرير خاص

تثبيت الوزن بعد إنقاصه أهم مراحل رحلة انقاص الوزن بل يعتبر المرحلة الاخيرة، فكثيرون يفقدون وزنهم ولا يستطيعون تثبيت الوزن الذي وصلوا اليه، فلا تنجح رحلتهم للنهاية.

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، توضح في التقرير التالي طرق تثبيت الوزن.

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ "اليوم السابع" انه في خلال رحلة انقاص الوزن يعتاد المريض على تناول كميات محدودة من الطعام، مع تنظيم مواعيد ثابتة لتناول الثلاث وجبات، والامتناع عن تناول الطعام ليلا، يحدث انكماش للمعدة، فبعد انقاص الوزن والاعتياد على نمط حياة مختلف السالف ذكره يحدث تثبيت للوزن.



4 طرق تساعد مريض على تثبيت وزنه بعد انقاصه

واشارت الى انه في تلك المرحلة يتم تثبيت مستوى السكر في الدم لدى المريض حتى لا تلح عليه شهيته في تناول الحلوى، مع تنظيم مواعيد تناول الطعام، حتى يتم الاعتياد على ذلك الى ان يطول به العمر، واقوم بعمل نظام حياة لهذا المريض يسير عليه مدى حياته، فعلى سبيل المثال انا اوصي دائما بعدم تناول الطعام بعد الساعة السابعة مساءاً واذا شعر المريض بالجوع من الممكن ان يتناول خيار، أو خس، أو طماطم، أو كابوتشي او فاكهه بأي كمية فيما عدا، العنب والبلح والمانجو والتين، هذه الموانع ليست ممنوعه على الاطلاق ولكن يمكن تناولها مرة في الاسبوع.

واكدت انه بتناول مريض السمنة كورس التخسيس المناسب له والذي يتم وصفه حسب حالته الصحية، يتم قمع شهيته تدريجياً وبالتالي يعتاد على نسب قليلة من الطعام.

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