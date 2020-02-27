اليوم السابع
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تايم: أزمة الكمامات الطبية حول العالم لن تهدأ قريبا

الخميس، 27 فبراير 2020 06:05 م
تايم: أزمة الكمامات الطبية حول العالم لن تهدأ قريبا ارتداء الكمامات للوقاية من كورونا
كتبت ريم عبد الحميد

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لو كنت تشعر بالقلق من  كورونا، ولديك مشكلة فى الحصول على الكمامات الطبية، فإن هذه الأرقام ستفسر السبب: فالصين هى أكبر منتج للكمامات، ولديها قدرة على إنتاج يومى يصل إلى 20 مليون قطعة. لكن وفقا لتقدير المصنعين، فإن الإنتاج المحلى وحده يتراوح ما بين 50 إلى 60 مليون يوميا، بحسب ما قالت مجلة تايم الأمريكية.

 

 لذلك لا عجب ألا يمكن الحصول على كمامات طبية من الصيدلية المجاورة لك.

 ويشك بعض الخبراء بشأن فاعلية مثل هذه الكمامات فى وقت انتقال الفيروس. ويقول مسئولو الصحة الأمريكيين إن الجرثوم ينتشر فى الأغلب بين الناس الذى يتصلون ببعضهم بشكل وثيق، ومن  وقطرات الجهاز التنفسى عندما يعطس أو يسعل الشخص المصاب.

 

 ويقول ويليام شافنز، أستاذ الطب الوقائى بجامعة فاندربيلت، إن الأقنعة الطبية قد توفر بعض الحماية، لكنها ستكون  متواضعة للغاية.

 

لكن هذا لم يؤثر على الطلب المتزايد، فقد أدى انتشار الفيروس فى الصين حيث أصيب أكثر من 78.500 شخص حتى الآن واستمرار انتشار كورونا على مستوى العالم إلى حدوث نقص فى الكمامات الطبية فى كافة أنحاء الكرة الأرضية.

 

 وقد بدأت الكمامات تنفذ بالفعل من بعض تجار التجزئة فى قارات متعددة، وارتفعت أسعار صندوق الكمامة على المتاجر الإلكترونية مثل أمازون بمئات الدولارات. ويوم الاثنين أظهرت لقطات تم التقاطها عبر الجو طابور من مئات الأشخاص فى مدينة دايجو بكوريا الجنوبية فى انتظار الكمامات. وفى يوم واحد،  باع  متجر للمعدات الصناعية فى إيطاليا، التى تأكد فيها إصابة أكثر من 370 أكثر من 500 قناع أكثر من 500 قناع من التوعية التى تستخدم فى المصانع وفى مواقع البناء، وذلك خلال أول 30 دقيقه بعد فتحه.

 

 

 

الكمامات الطبية

الاقنعة الطبية

كورونا

الصين

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