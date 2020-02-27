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براءة نجل الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون من تهم فساد

الخميس، 27 فبراير 2020 05:00 م
براءة نجل الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون من تهم فساد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
كتب محمد جمال

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قضت محكمة سيدى محمد فى الجزائر العاصمة ليلة الأربعاء ببراءة نجل الرئيس عبد المجيد تبون "خالد تبون" من كافة التهم الموجهة إليه فى قضية "كمال شيخي" المدعو البوشي، فيما يتعلق بملف الوكالات العقارية، وحكمت المحكمة بالسجن النافذ ضد "كمال شيخى" عن تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مشروعة لموظفين عموميين. حسبما نقلته جريد الخبر الجزائرية.

وقد غادر عبد المجيد تبون صباح الأربعاء متوجها إلى المملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة من العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويجرى الطرفان محادثات حول سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائى والتشاور فى القضايا ذات الأهمية المشتركة.

وسجلت الجزائر، ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في البلاد، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل، مساء اليوم، مشيرة إلى أن المصاب شاب جزائري، يبلغ من العمر 33 عاما.

ويتفشى الفيروس يوميا، في بلدان جديدة، فقد بات منتشرا خارج الصين في أكثر من 30 دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات، وأكثر من 2500 إصابة.

وكان هانز كلوج المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى أوروبا، قال اليوم الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا قفز إلى 80 ألفا و988 حالة فى 33 دولة، إلا أنه لا داعى للفزع بسبب التفشي، مضيفا فى مؤتمر صحفى فى روما "لا داعى حقا للذعر"، مشيرا إلى أن معدل الوفيات يبلغ نحو اثنين فى المائة ويبلغ حاليا واحدا فى المائة فى الصين التى يوجد بها 96.5 فى المائة من حالات الإصابة على مستوى العالم.

 

الجزائر

عبد المجيد تبون

أخبار الجزائر

فساد

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