بدلا من رحلة ديزنى لاند.. "ضحية التنمر" بأستراليا يتبرع بأموال دعمه لجمعيات خيرية

كتب محمد رضا

قرر الفتى الأسترالى المصاب بمرض القزامة، الذى كان عرضة للتنمّر فى مدرسته، التبرع بمئات الآلاف من الدولارات التى حصل عليها نتيجة حملة التبرعات الهادفة لدعمه، إلى جمعيّات خيرية بدلًا من إنفاقها على رحلة إلى ديزنى لاند.

وظهر كويدن بايلز، البالغ من العمر 9 أعوام، فى فيديو يبكى ويقول إنه يريد الموت، وذلك بعد تعرّضه للتنمّر فى المدرسة، وانتشر الفيديو حول العالم، وشوهد ملايين المرّات، ما دفع الكوميدى الأمريكى براد وليامز، إلى إطلاق حملة لجمع التبرّعات على صفحته وصلت إلى حوالى 475 ألف دولار.

ومع أن الأموال كان يفترض تحويلها إلى بايلز ووالدته ليزور متنزه "ديزنى لاند"، إلّا أن خالته أخبرت تلفزيون "إن آى تى فى" الأسترالى، بأنه سيتم التبرّع بالأموال لمؤسّسات خيرية، ونقل عن الخالة، قولها: "لن يفوّت أى طفل فرصة الذهاب إلى ديزنى لاند، لا سيّما إذا عاش حياة شبيهة بحياة كويدن، وذلك هرباً نحو مكان مليء بالفرح لا يذكّره بتحديات حياته اليومية".

وتابعت: "لكن شقيقتى قالت: دعونا نعود إلى المشكلة الحقيقية.. هذا الفتى الصغير تعرّض للتنمّر.. وهناك العديد من الأشخاص فى مجتمعنا ينتحرون بسبب التنمّر"، وأضافت: "نريد أن تذهب هذه الأموال إلى المنظّمات التى تحتاج إليها فعلاً. فهى تدرك على ماذا يجب إنفاق هذه الأموال.. وبقدر ما نرغب بالذهاب إلى ديزنى لاند، نعلم أيضاً أن مجتمعنا سيستفيد من هذه الأموال أكثر"، وذلك وفقًا لما نقلته "سكاى نيوز".

وكان الممثل الأسترالى هيو جاكمان، ولاعب كرة السلة الأمريكى المحترف أنس كانتر، من بين مئات الآلاف الذين دعموا بايلز، وقد جاء هذا فى إطار مواصلة مبادرات الدعم النفسى للطفل الأسترالى كوادن بيلز، صاحب الـ9 أعوام، ضحية التنمر، لمعاناته من أكثر أنواع التقزم شيوعاً "الأوجان الغضروفى".