اليوم السابع
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اليابان : زيارة الرئيس الصينى قائمة رغم فيروس كورونا

الخميس، 27 فبراير 2020 12:28 م
اليابان : زيارة الرئيس الصينى قائمة رغم فيروس كورونا الرئيس الصينى
رويترز

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 قالت اليابان اليوم الخميس إن الاستعدادات لزيارة دولة نادرة للرئيس الصيني شي جين بينغ مقررة في شهر ابريل تمضي قدما وذلك رغم دعوتها لتقليص المناسبات الرياضية والثقافية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا في مؤتمر صحفي "الأمور تجري في مسارها لزيارة الرئيس شي جين بينغ إلى اليابان ونحن نمضي قدما في الاستعدادات مثل المعتاد".
 
وأضاف "زيارة الأمين العام للصين إلى اليابان تحدث مرة واحدة كل 10 سنوات".
 
وقالت اليابان إن وزير الخارجية الصيني وانغ ويي ونظيره الياباني توشيميتسو موتيجي تحدثا هاتفيا مساء أمس الأربعاء للتأكيد على أن الزيارة ستتم.
 
ويقوم كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي بزيارة لمدة يومين إلى اليابان اعتبارا من الجمعة حيث يلتقي مع رئيس الوزراء شينزو آبي.
 

تراجع المؤشر نيكي الياباني اليوم الخميس، لليوم الرابع حيث يساور القلق المستثمرين بفعل الانتشار السريع لفيروس كورونا في العالم في حين أعلنت الولايات المتحدة أول حالة إصابة محتملة دون مخالطة مصابين أو زيارة منطقة موبوءة.

ونزل المؤشر القياسي 2.13 % إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف عند 21948.23 نقطة ليغلق أدنى من مستوى الدعم الرئيسي عند متوسطه المتحرك لمئتي يوم البالغ 22195 نقطة للمرة الأولى منذ مطلع سبتمبر.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.37% ليغلق عند 1568.06 نقطة وهو أقل مستوى منذ العاشر من سبتمبر، بينما ارتفع حجم التداول لثلاثة أيام متتالية للمرة الأولى في أكثر من عام.

ويتزايد قلق المستثمرين من تحول الفيروس الذي تسبب في اضطراب اقتصادي هائل في الصين إلى جائحة.

 

وفي مؤشر على موجة بيع واسعة النطاق، تراجعت جميع المؤشرات الفرعية الثلاثة والثلاثين في بورصة طوكيو، وكان مؤشر قطاع النقل الجوي الأكثر انخفاضا حيث نزل 4.9%.

وانخفض سهم إيه.إن.إيه هولدنجز 5.3%وتراجع سهم الخطوط الجوية اليابانية 4.5% وسجل السهمان أدنى مستوياتهما في عدة أعوام.

 


اليابان

الصين

يوشيهيدي سوجا

المؤشر نيكي

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