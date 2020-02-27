سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 فبراير 2020 12:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المعاهدة الوحيدة ببن روسيا وأمريكا بشأن الحد من الأسلحة مهددة.. أعرف التفاصيل

الخميس، 27 فبراير 2020 11:32 ص
المعاهدة الوحيدة ببن روسيا وأمريكا بشأن الحد من الأسلحة مهددة.. أعرف التفاصيل بوتين
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أعلن نائب مدير إدارة منع الانتشار النووي والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير ليونتيف، بأن الولايات المتحدة رفضت مؤخراً مقابلة محامين لوضع تفاصيل تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت"، حسبما جاء في وكالة الأبناء الورسية "سبوتنيك".

وقال ليونتيف متحدثا في اجتماع المائدة المستديرة لمجلس الاتحاد حول "مستقبل معاهدة ستارت" اليوم الخميس: "اقترحنا عقد اجتماع منفصل لمحامينا لدراسة تطابق وجهات النظر والعمل على إيجاد بعض التفاهم المشترك حول الجانب الفني من مسألة تمديد "ستارت"، ولكن قبل أيام فقط رفض الأمريكيون رسميا القيام بذلك".

ومن جانبه صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق من اليوم أن روسيا تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية ردا على اقتراح تمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت-3"، دون أي شروط مسبقة.

الجدير بالذكر أن معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3" التي وقعها بارك أوباما ودميتري مدفيديف في 8 أبريل من العام 2010 في براغ، تعتبر المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة.

 وتنتهي الاتفاقية في عام 2021، وحتى الآن لم تقرر واشنطن ما إذا كان سيتم تمديدها. وقد صرحت روسيا بدورها مرارا بأنها مستعدة لمناقشة هذا الأمر.

وألزمت "ستارت 3" الجانبين الأمريكي والروسي بعمليات الخفض المتبادل لترسانات الأسلحة النووية الاستراتيجية، وتنص على خفض، خلال فترة 7 سنوات، الرؤوس النووية إلى 1550 رأساً، وخفض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة إلى 700 وحدة. وتمَّ وضع الوثيقة ليتم تطبيقها في غضون 10 سنوات، مع إمكانية تمديدها لمدة 5 سنوات أخرى، بالاتفاق المتبادل بين الطرفين الموقعين عليها.

 

 


روسيا

سبوتنيك

الأسلحة

أمريكا وروسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حفيد مبارك فى رسالة مؤثرة لجده: ربنا أطال عمرك لحد ما شفت أعداءك بالسجون

حفيد مبارك فى رسالة مؤثرة لجده: ربنا أطال عمرك لحد ما شفت أعداءك بالسجون

اتحاد الكرة: عقوبات الانضباط قانونية 100%.. وغير ملزمين بعرض اللائحة

اتحاد الكرة: عقوبات الانضباط قانونية 100%.. وغير ملزمين بعرض اللائحة

الإسكان: استكمال سداد مقدم حجز دار مصر وسكن مصر وJANNA بعد وقف التعامل

الإسكان: استكمال سداد مقدم حجز دار مصر وسكن مصر وJANNA بعد وقف التعامل

"جنايات دمنهور" تحيل أوراق 5 متهمين بتخريب أنابيب البترول فى البحيرة للمفتى

"جنايات دمنهور" تحيل أوراق 5 متهمين بتخريب أنابيب البترول فى البحيرة للمفتى

جنايات دمنهور تقضى بإعدام الجزار مرتكب واقعة ذبح أسرة كاملة فى كفر الدوار

جنايات دمنهور تقضى بإعدام الجزار مرتكب واقعة ذبح أسرة كاملة فى كفر الدوار

مصدر بالأهلي: أسبوع يفصل رمضان صبحى عن العودة لحسابات فايلر

مصدر بالأهلي: أسبوع يفصل رمضان صبحى عن العودة لحسابات فايلر

السيسى يبعث برقية عزاء لخادم الحرمين فى وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز

السيسى يبعث برقية عزاء لخادم الحرمين فى وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز

اتحاد الكرة يوقع عقوبات جديدة على الزمالك بعد الانسحاب فى مباراة القمة

اتحاد الكرة يوقع عقوبات جديدة على الزمالك بعد الانسحاب فى مباراة القمة

اجتماع عاجل لوزارة السياحة لبحث تداعيات تعليق السعودية تأشيرات العمرة

اجتماع عاجل لوزارة السياحة لبحث تداعيات تعليق السعودية تأشيرات العمرة

غدا.. قطع المياه عن 5 مناطق بالجيزة لمدة 10 ساعات

غدا.. قطع المياه عن 5 مناطق بالجيزة لمدة 10 ساعات

التعليم: امتحان مارس التجريبى الإلكترونى لأولى ثانوى أوبن بوك وبدون درجات

التعليم: امتحان مارس التجريبى الإلكترونى لأولى ثانوى أوبن بوك وبدون درجات

وفاة 22 شخصا بفيروس كورونا فى إيران.. و141 إصابة مؤكدة

وفاة 22 شخصا بفيروس كورونا فى إيران.. و141 إصابة مؤكدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة