الكشف على 2100 مواطن بالمجان بقرية الدناقلة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

نظمت مديرية الصحة بسوهاج على مدار يومين قافلة طبية مجانية بقرية الدناقله بمركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج حيث تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على 2100 حالة مرضية فى مختلف التخصصات الطبية باطنة وجلدية ورمدو تنظيم أسرة، ونساء وأسنان، وأطفال، وتم توافر جميع الأدوية اللازمة.

جاءت القافلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ورعاية من اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة وبإشراف الدكتور لمياء مبارك منسق عام القوافل الطبية بمديرية الصحة.

شارك فى أعمال القافلة والتى قامت بتوفير وصرف 96 نوع دواء الدكتورة سلوي جاد والدكتورة ماريان نشأت والدكتور هاني فايز وعمر يوسف ومصطفى عزبو مدحت ارنستو وسام مصطفى و طه عبدالحميد وعلي جابر.

وقام المسئولين بمركز أخميم بتفقد أعمال القافلة وعددا من قيادات مديرية الصحة وقامت القافلة الطبية بتوقيع الكشف المبكر للضغط والسكر وخدمات الأشعة وتم تحويل بعض الحالات إلى المستشفيات العامة والمركزية والعلاج علي نفقة الدولة لذوي الأمراض المزمنة.

كانت محافظة سوهاج نظمت بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان قافلة طبية شاملة استهدفت قرية الكوامل بحري بمركز ومدينة سوهاج، لمدة يومين متتاليين.

وأوضح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أن القافلة تأتي ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف القرى الأكثر احتياجا للكشف المجاني على المواطنين وتقديم العلاج اللازم لهم، وتحويل الحالات التي تستعدي للمستشفيات، وإجراء التحاليل الطبية المختلفة بالمجان، وشملت القافلة عددا من السيارات المجهزة في جميع التخصصات، لافتا إلى أنه تم الكشف على 1000 مواطن من أهالي القرية والقرى المجاورة .

يذكر أن مديرية الصحة بسوهاج تقوم بتنفيذ قافلتين طبيتين أسبوعيا تستهدف القرى الأكثر احتياجا هذه القوافل انطلقت منذ بداية العام الحالي 2019 وهذه القوافل قامت بتوقيع الكشف على الألاف المواطنين في كافة التخصصات الطبية وهذه القوافل تتم داخل الوحدات الصحية بالقرى والكفور والنجوع من أجل توصيل الخدمات الطبية لأكبر عدد من المستفيدين بتلك الأماكن ويتم الإعلان عن تلك القوافل بفترة كافية من خلال اللافتات بالوحدات الصحية أو من خلال الإعلان بالإذاعات الصحية وقد لأقت تلك القوافل استحسان المواطن السوهاجى خاصة وأن الخدمة المقدمة تصل إليها بمكان إقامته دون تحمله أى تكاليف تذكر.