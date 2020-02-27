"الشباب والرياضة" تنظم مبادرة "أنا موجود" للحد من المتسربين تعليميا.. صور

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

اختتمت المبادرة الشبابية "أنا موجود" التابعة لبرنامج تنمية أبناء الصعيد بوزارة الشباب والرياضة، اليوم، الخميس، فاعليات أنشطتها التي تستهدف الحد من المتسربين تعليميا في طلاب مدارس الفصل الواحد بمركز دراو في محافظة أسوان.

وقالت منال كريك، مسئولة المبادرة وحاصلة علي ليسانس آداب، إن المبادرة تهدف إلي علاج صعوبات التعلم التي تواجه طلاب عدد من مدارس الفصل الواحد في مركز دراو مما يؤدي الي عدم تسربهم من التعليم وذلك من خلال حل المشكلات التي تواجههم في مختلف المجالات التعليمية والاخلاقية والبيئية والصحية والرياضية، حيث بلغ اجمالي المستفيدين من هذه المبادرة نحو 200 شخصا من الطلاب وأولياء امورهم وذلك علي مدار الثلاثة أشهر الماضية.

وأضافت منال كريك، أن المبادرة تضمنت العديد من الانشطة منها تنظيم محاضرة توعية لأولياء امور الطلاب لتعريفهم بصعوبات التعلم وانواعها وطرق تشخيصها وعلاجها، علاوة علي تنظيم يوم ترفيهي للأطفال يتضمن ممارسة ألعاب سيكولوجية توضح صعوبات التعلم بشكل غير مباشر، وأيضا وضع حلول للمشاكل التي تواجه الطلاب داخل مدارس الفصل الواحد واكتشاف مواهبهم المختلفة في الرسم والتمثيل والشعر والغناء.

وأشارت "كريك" إلي تعلم الطلاب لبعض الحرف اليدوية خلال المبادرة مثل كيفية صناعة الاكسسوارات البسيطة مثل الاساور والسلاسل، وصناعة المنتجات من مخلفات النخيل، والتعرف علي كيفية الاستفادة من الملابس القديمة واعادة تدويرها لكي تستخدم في صناعة حافظة النقود والمقلمة وتزيين سلة القمامة في المنزل.

واوضحت مسئولة المبادرة، أنه جاري افتتاح فصل لمحو أمية عدد من أمهات طلاب مدارس الفصل الواحد في مركز شباب الشطب بمركز دراو بعد أن اكشفنا خلال المبادرة أن معظم أمهات الطلاب غير متعلمات.