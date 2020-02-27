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السعودية توقف رحلات العمرة بسبب كورونا "فيديو"

الخميس، 27 فبراير 2020 05:14 م
السعودية توقف رحلات العمرة بسبب كورونا "فيديو"
إعداد على عبد الرحمن

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إجراء احترازى جديد اتخذته المملكة العربية السعودية، بسبب فيروس كورونا وهو تعليق تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، القرار لاقى ردود أفعال متعددة حيث وصفه الكثير بالقرار بالمناسب فى ظل تزايد حجم المصابين فى الدول العربية والأوروبية خلال الأيام القليلة الماضية.

 

"اليوم السابع" يوضح فى الفيديو التالى تفاصيل قرار وقف العمرة وتأثيره على التأشيرات التى صدرت للمصريين لأداء عمرة رجب:

 -أصدرت الحكومة السعودية قرارًا بتعليق دخول المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي

 

 - القرار مؤقت بسبب انتشار فيروس كورونا فى بعض دول العالم.

 

 -القرار بتوصيات الجهات الصحية لاتخاذ إجراءات وقائية استباقية

 

 

 -فى مصر توقفت بوابة العمرة عن تلقى الطلبات بعد قرار السعودية

 

 - حوالي 4 آلاف معتمر حصلوا على تأشيرات عمرة رجب

 

 -وزير الأوقاف أكد أن تعليق العمرة يندرج تحت قاعدة "درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة"

 

 -أخيرا خصصت السعودية رقم تليفون على استفسارات الحاصلين على تأشيرات وذلك على الرقم 00966920002814

 

 -كما يمكن الاستفسار من خلال إيميل مركز خدمات المستفيدين بوزارة الحج والعمرة mohcc@haj.gov.sa وhajcc@haj.gov.sa، وحساب المركز على تويتر MOHU_CSC@.

 


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