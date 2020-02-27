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السجن المشدد 15 سنة للمتهمين بسرقة 3 طلاب بالإكراه فى الشرقية

الخميس، 27 فبراير 2020 03:24 م
السجن المشدد 15 سنة للمتهمين بسرقة 3 طلاب بالإكراه فى الشرقية المستشار سامي عبد الحليم رئيس محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية- فتحية الديب

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قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم، أربعة متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لكل منهم، لقيامهم بسرقة 3 طلاب بكلية الهندسة بالإكراه داخل مدينة العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين وليد مهدي، ومحمد بده، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم  6395 لسنة 2019 جنايات قسم ثاني العاشر من رمضان، والمقيدة برقم  3336  لسنة 2019 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 1 أغسطس عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية يفيد، بلاغا من " معاذ م ع ح" طالب بكلية الهندسة مقيم النزهة محافظة القاهرة، أثناء سيره بالطريق العام  بدائرة العاشر من رمضان مستقلا سيارته ومعه طالبين من زملاءه بكلية الهندسة، فؤجئ بـ4 أشخاص بإستيقافه وقيام أحدهم بالإنقضاض علي مقدمة السيترة وأتلف زجاجها الأمامي مشهرا في وجه سلاح أبيض، "مطواة" وقام باقي المتهمين  بإشهار أسلحة بيضاء " سنجة ومطواة" وشومة"  وتعدوا عليهم بالضرب  وتمكنوا من سرقة منقولاتهم وأموالهم وحاولوا سرقة السيارة خاصته إلا أنه أخفى المفتاح الخاص بها وحاول الإستغاثة بالأهالي.

وتوصلت تحريات النقيب محمود الشاهد، معاون مباحث قسم ثاني العاشر من رمضان، برئاسة الرائد محمد عبد الغفار، رئيس مباحث القسم، صحة الواقعة، وتبين من التحريات قيام كل من " أحمد م إ " 34 سنة حداد و" محمود ع ح م" 38 سنة عامل بمصنع و" إبراهيم ع إ م" و" محمود س خ إ " جميعهم مقيمين العاشر من رمضان بإرتكاب الواقعة، وتم إحالتهم من قبل النيابة العامة التي قررت بمعرفة محمد أبو الليل، وكيل نيابة جنوب الزقازيق الكلية، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالتهم إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

 

 

 


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