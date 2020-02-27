اليوم السابع
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السبت تدشين المرحلة الثانية من مبادرة أمراض السمنة والتقزم بمدارس القليوبية

الخميس، 27 فبراير 2020 04:17 م
السبت تدشين المرحلة الثانية من مبادرة أمراض السمنة والتقزم بمدارس القليوبية مباردرة أمراض السمنة والتقزم بالمدارس
القليوبية إبراهيم سالم

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تدشن مديرية الصحة والسكان بالقليوبية بقيادة الدكتور حمدي الطباخ ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا، بمدارس قري المحافظة، السبت المقبل الموافق الأول من مارس.

وأكد الدكتور حمدى الطباخ  ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن مديرية الصحة انتهت من استعداداتها لانطلاق المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن فيروس سى وأمراض السمنة والتقزم بمدارس قري المحافظة، وذلك بالتنسيق مع فرع التأمين الصحى بالقليوبية بقيادة الدكتور جمال حجاج ، مدير فرع التأمين الصحى بالقليوبية، والتى من المقرر أن تستهدف 831 ألفا و443 طالب وطالبة بالتعليم العام والأزهري، بـ774 مدرسة ومعهدا.

وأضاف "الطباخ" لـ "اليوم السابع"، أن يبلغ إجمالى عدد الطلاب المستهدف بقرى المحافظة 436443 طالبا وطالبة، فى 490 مدرسة على مستوى قرى المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ الغرفة المركزية بوزارة الصحة، على أن تبدأ الحملة بالقرى عقب انتهاء فرع التأمين الصحى بالمحافظة من العدد المستهدف بمدارس المحافظة فى المدن.

ومن ناحيته، قال الدكتور جمال حجاج ، رئيس فرع التأمين الصحى بالقليوبية، إن التأمين الصحى قام بالكشف على 395 ألف طالب وطالبة بـ284 مدرسة منتشرة بمدن المحافظة فقط، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تدريب 130 فرقة ستساهم فى إجراء الكشف الطبى على الطلاب بتلك المدارس، من أجل القضاء على هذه الأمراض ومواجهتها فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس لجمهورية "100 مليون صحة".

 

 

 

 


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