الجزار المتهم بذبح أسرة كفر الدوار يستقبل حكم الإعدام بالضحك.. صور

البحيرة- ناصر جودة

وسط إجراءات أمنية مشددة، أسدلت محكمة جنايات دمنهور اليوم، برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر، وسكرتارية حسني عبد الحليم الستار عن قضية واقعة ذبح 7 أفراد من أسرة واحدة وحرق منزلهم بمركز كفر الدوار.

وقضت المحكمة باجماع الآراء بالحكم بالإعدام شنقا عل شريف ع .ر "- جزار - لاتهامه بقتل الأسرة بكاملها بغرض السرقة. كما قضت المحكمة بإلزامه بدفع مبلغ 101 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وبدأت المحاكمة التى لم تستغرق عدة دقائق بقيام المستشار جمال طوسن بإلقاء حكم الإعدام على المتهم الذى شوهد رابط الجأش مبتسم، غير مكترث بالحكم الصادر ضده موصلا الابتسام بالضحك عقب صدور الحكم عليه بالإعدام.

وقامت الأجهزة الأمنية على الفور عقب الحكم باقتياد المتهم إلى محبسه دون أى تعليق منه أو محاميه الذى كلفته بالدفاع عنه فى ظل رفض الكثير من المحامين الدفاع عنه.