التنمية المحلية: برنامج تدريبى جديد لنواب المحافظين بالأكاديمية الوطنية للتدريب

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بمقر الوزارة .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه خلال اللقاء قدم اللواء محمود شعراوى شكره وتقديره للجهود التى قامت بها الأكاديمية خلال البرنامج التدريبي المكثف الذى تم إعداده لنواب المحافظين الجدد تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأكد شعراوى على إدراك الوزارة لدور الأكاديمية المهم فى تأهيل وتطوير العنصر البشري بالجهاز الإدارى للدولة وتمكين الشباب وصناعة قادة المستقبل .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الوزارة بتأهيل وتدريب الشباب بالإدارة المحلية سواء بالديوان العام للوزارة أو المحافظات لتمكينهم وتوليهم المسئولية والإعتماد عليهم .

وشهد اللقاء بحث أهم مجالات التعاون بين الوزارة والأكاديمية ومن بينها إجراء اختبارات للمرشحين للوظائف القياديه بالإدارة المحلية والوزارة ، بالإضافة إلى البرنامج التدريبي الخاص بإعداد صف ثاني من القيادات بالمحليات من العاملين بالمحافظات وخريجي دورات قادة المستقبل ودورات إعداد المتدربين TOT التى ينظمها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة .

ومن جانبها أشادت الدكتورة رشا راغب باهتمام وزير التنمية المحلية بتوفير برامج التدريب والتأهيل لكوادر وقيادات الإدارة المحلية خلال الفترة الماضية عبر مركز سقارة للتدريب والدورات التدريبية بالخارج.

كما أشارت إلى ترحيب الأكاديمية باستمرار التعاون مع الوزارة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ودعم جهود الحكومة فيما يخص برنامج الإصلاح الإدارى .

كما تم خلال اللقاء بحث التفاصيل الخاصة ببرنامج التدريب العملي والمعايشة الميدانية للعاملين بالمحليات لمتدربي دورات البرنامج الرئاسي PLP4 ، وبرنامج تدريب المسئول الحكومي المحترف للعاملين بالمحليات.

كما شهد الاجتماع أيضاً التنسيق والتشاور للإعداد لبرنامج تدريبى جديد خلال الفترة المقبلة لنواب المحافظين فى عدد من الموضوعات المهمة التى طلبها النواب وفى ظل النجاح الذى حققه البرنامج الأول والذى شهد حضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والقيادات والمسئولين بالدولة.

كما تم الإتفاق على استمرار التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لتوفير برامج تدريبية خاصة للعاملين بالإدارة المحلية والإستفادة من برامج التعاون التى تنفذها الأكاديمية مع بعض الجهات الدولية خاصة فى مجالات بناء القدرات البشرية والتحول الرقمى وتحسين الخدمات والتخطيط المحلى والمتابعة سواء فى مقر مركز التنمية المحلية بسقارة أو بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب .