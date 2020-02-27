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"التعليم" تعلن عن إطلاق بطولة البوتشيا لطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة لأول مرة

الخميس، 27 فبراير 2020 02:00 ص
"التعليم" تعلن عن إطلاق بطولة البوتشيا لطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة لأول مرة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت الإدارة المركزية للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إطلاق بطولة لعبة البوتشيا لأول مرة لطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة فى رأس البر خلال الفترة المقبلة، حيث يشارك فيها طلاب المدارس، حيث تعد رياضة البوتشيا إحدى الرياضات الحديثة وتتناسب مع ذوى الإعاقة الصعبة مثل الشلل الدماغى وغيره، وهى رياضة شبيهة برياضة الكرة الحديدية وتلعب خلال جلوس الطالب بكرات مصنوعة من الجلد.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت فى إحصائية رسمية لها، زيادة فى أعداد المدارس الحكومية، والفصول والطلاب، حيث أوضحت الوزارة أن عدد المدارس فى العام الدراسى، 2015-2016، وصلت إلى 52022 مدرسة، بإجمالى فصول 473568، وفى العام الدراسى 2016-2017، زاد عدد المدارس ليصل إلى 52664، كما تطورت وزادت الأعداد لتصل إلى 53587 فى العام الدراسى 2018، بينما وصل عدد المدارس إلى 55214 فى العام الدراسى 2019، وارتفعت هذه الأعداد فى العام الدراسى 2020، لتصل إلى 56569 مدرسة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب فى المدارس بمرحلة التعليم قبل الجامعى فى جميع نوعياته ارتفع من 19929587، فى العام الدراسى 2015-2016، ليصل إلى 23567060 طالبًا، فى العام الدراسى 2019-2020.

كانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مقترحات جدول امتحانات الثانوية العامة 2020، حيث أكدت الوزارة أن الامتحانات تبدأ 7 يونيو المقبل بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية، وتنتهى الامتحانات يوم 4 يوليو المقبل بامتحان الرياضيات البحتة للشعبة العلمية الجبر والهندسة الفراغية.

وأكد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، أنه سيتم إجراء استطلاع رأى للطلاب وأولياء الأمور على جدول الامتحانات حيث تم عقد لقاء مع اتحاد طلاب مدارس مصر لأخذ رأيهم حول جدول الامتحانات باعتبارهم الممثل الشرعى للطلاب، مؤكدًا أن الوزارة ستراعى طلبات الطلاب حول جدول الامتحانات، مشيرًا إلى أن مصلحتهم ستكون من أولويات الوزارة فى جدول الامتحانات.


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