"التضامن" تطلق اليوم برنامجًا لمحاربة ختان الإناث ومكافحة الإدمان

كتب مدحت وهبة

تطلق نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الخميس، برنامج "وعى للتنمية المجتمعية"، لمحاربة الهجرة غير الشرعية، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال ومكافحة المخدرات.



ويعد برنامج وعى الذى تطلقه الوزارة منهجًا متكاملاً للقضايا المجتمعية فى إطار الاستثمار فى البشر ، ويهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، وذلك من خلال إمداد المواطنين والمواطنات بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة وإدماج هذه الرسائل فى برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعى، إضافة إلى بناء قدرات الكوادر الاجتماعية من مستفيدين ومستفيدات تكافل وكرامة ومكلفات الخدمة العامة والرائدات الاجتماعيات، كنواة لتغيير السلوكيات والممارسات السلبية ونقل الرسائل المعرفية والخبرات الإيجابية لمجتمعاتهم .



ويشكل برنامج "وعى" الوعى الإيجابى تجاه 12 قضية مجتمعية، وهى "التمكين الاقتصادى، التعليم والمعرفة ومحو الأمية، صحة الأم والطفل، التربية الوالدية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، الهجرة غير الشرعية، الزيادة السكانية، ختان الإناث، زواج الأطفال، النظافة والصحة العامة، مكافحة المخدرات، المواطنة واحترام التنوع الدينى والثقافى".



وكانت القباج، قد أكدت أن الوزارة تعمل حالياً على إطلاق منهج متكامل للقضايا المجتمعية يعمل على التوعية وترسيخ القيم للتصدى للظواهر الاجتماعية السلبية كالإدمان والزواج المبكر وكثرة الإنجاب والاتكالية، وسيتم إطلاق برنامج "وعى" اليوم الخميس لخدمة هذا الشأن، ويهدف لمحاربة التدخين، وتعاطى المخدرات، وختان الإناث، كما أن الوزارة اتخذت خطوات حاسمة نحو تنفيذ برنامج فرصة الذى يعمل على تحويل أفراد الأسر فى سن العمل وقادرة على العمل والمتلقية للمساعدات إلى الإنتاجية، وقد تم إضافة مكونات مثل جلسات تعديل التوجهات وبناء الثقة وتشجيع وتحفيز الافراد على العمل، والتركيز على تصميم وتنفيذ سلاسل القيمة المبنية على العرض والطلب فى المشروعات المدرة للدخل، والتركيز على القيمة المضافة والعمل الجماعى فى المشروعات متناهية الصغر، مؤكدة أن البرنامج بدوره يوفر خدمات التدريب والتوظيف وتوفير أدوات الإنتاج وإكساب المهارات والمعارف وخاصة الثقافة المالية والشمول المالى، وسيتم تنفيذه بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء فى مختلف المحافظات وخاصة الصعيد.