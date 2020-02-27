سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 فبراير 2020 02:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"التضامن" تطلق اليوم برنامجًا لمحاربة ختان الإناث ومكافحة الإدمان

الخميس، 27 فبراير 2020 02:00 ص
"التضامن" تطلق اليوم برنامجًا لمحاربة ختان الإناث ومكافحة الإدمان الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تطلق نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الخميس، برنامج "وعى للتنمية المجتمعية"، لمحاربة الهجرة غير الشرعية، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال ومكافحة المخدرات.

ويعد برنامج وعى الذى تطلقه الوزارة منهجًا متكاملاً للقضايا المجتمعية فى إطار الاستثمار فى البشر ، ويهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، وذلك من خلال إمداد المواطنين والمواطنات بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة وإدماج هذه الرسائل فى برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعى، إضافة إلى بناء قدرات الكوادر الاجتماعية من مستفيدين ومستفيدات تكافل وكرامة ومكلفات الخدمة العامة والرائدات الاجتماعيات، كنواة لتغيير السلوكيات والممارسات السلبية ونقل الرسائل المعرفية والخبرات الإيجابية لمجتمعاتهم .

ويشكل برنامج "وعى" الوعى الإيجابى تجاه 12 قضية مجتمعية، وهى "التمكين الاقتصادى، التعليم والمعرفة ومحو الأمية، صحة الأم والطفل، التربية الوالدية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، الهجرة غير الشرعية، الزيادة السكانية، ختان الإناث، زواج الأطفال، النظافة والصحة العامة، مكافحة المخدرات، المواطنة واحترام التنوع الدينى والثقافى".

وكانت القباج، قد أكدت أن الوزارة تعمل حالياً على إطلاق منهج متكامل للقضايا المجتمعية يعمل على التوعية وترسيخ القيم للتصدى للظواهر الاجتماعية السلبية كالإدمان والزواج المبكر وكثرة الإنجاب والاتكالية، وسيتم إطلاق برنامج "وعى" اليوم الخميس لخدمة هذا الشأن، ويهدف لمحاربة التدخين، وتعاطى المخدرات، وختان الإناث، كما أن الوزارة اتخذت خطوات حاسمة نحو تنفيذ برنامج فرصة الذى يعمل على تحويل أفراد الأسر فى سن العمل وقادرة على العمل والمتلقية للمساعدات إلى الإنتاجية، وقد تم إضافة مكونات مثل جلسات تعديل التوجهات وبناء الثقة وتشجيع وتحفيز الافراد على العمل، والتركيز على تصميم وتنفيذ سلاسل القيمة المبنية على العرض والطلب فى المشروعات المدرة للدخل، والتركيز على القيمة المضافة والعمل الجماعى فى المشروعات متناهية الصغر، مؤكدة أن البرنامج بدوره يوفر خدمات التدريب والتوظيف وتوفير أدوات الإنتاج وإكساب المهارات والمعارف وخاصة الثقافة المالية والشمول المالى، وسيتم تنفيذه بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء فى مختلف المحافظات وخاصة الصعيد.


التضامن

نيفين القباج

برنامج وعى

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

اخبار

اليوم السابع بلس

الهجرة غير الشرعية

الزيادة السكانية

ختان الإناث

زواج الأطفال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"التضامن" تطلق اليوم برنامجًا لمحاربة ختان الإناث ومكافحة الإدمان

"التضامن" تطلق اليوم برنامجًا لمحاربة ختان الإناث ومكافحة الإدمان

شقيق شهيد الشهامة بكرداسة: "قلب والدتى شعر بالكارثة أثناء أدائها العمرة"

شقيق شهيد الشهامة بكرداسة: "قلب والدتى شعر بالكارثة أثناء أدائها العمرة"

الداخلية تشترط إدراج بيان الحالة الصحية للمرضى فى طلب التقدم لحج القرعة

الداخلية تشترط إدراج بيان الحالة الصحية للمرضى فى طلب التقدم لحج القرعة

الحارس الشخصى لمبارك يكشف عن محاولة اغتياله فى بورسعيد.. فيديو

الحارس الشخصى لمبارك يكشف عن محاولة اغتياله فى بورسعيد.. فيديو

"التموين" تعلن عن صرف 90% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

"التموين" تعلن عن صرف 90% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

الديكتاتور يحبس شعبه.. 200 سجن و300 ألف محبوس فى عهد أردوغان

الديكتاتور يحبس شعبه.. 200 سجن و300 ألف محبوس فى عهد أردوغان

وكالة الفضاء المصرية: القمر طيبة 1 يخضع لاختبارات الضبط وكل أجهزته سليمة

وكالة الفضاء المصرية: القمر طيبة 1 يخضع لاختبارات الضبط وكل أجهزته سليمة

اليوم.. النيابة تواجه 5 متهمين بغسل 25 مليون جنيه بالتحريات والأحراز

اليوم.. النيابة تواجه 5 متهمين بغسل 25 مليون جنيه بالتحريات والأحراز

الشركة المالكة لأتوبيس الزمالك: الحافلة لم تتعطل وسنقاضى من يدعى علينا

الشركة المالكة لأتوبيس الزمالك: الحافلة لم تتعطل وسنقاضى من يدعى علينا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اليوم السابع: السيسى يتقدم جنازة مبارك العسكرية

اليوم السابع: السيسى يتقدم جنازة مبارك العسكرية

أخبار مصر اليوم.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

أخبار مصر اليوم.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة