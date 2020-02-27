اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 فبراير 2020 02:55 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البنك التجارى الدولى يطلق حملة "حِلمك يهمنا" لتمكين المرأة وتعزيز دورها

الخميس، 27 فبراير 2020 02:23 م
البنك التجارى الدولى يطلق حملة "حِلمك يهمنا" لتمكين المرأة وتعزيز دورها حملة جديدة في ضوء دور CIB المستمر في تنمية المرأة
كتب - أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن البنك التجاري الدولي مصر، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن إطلاق مبادرة جديدة لتمكين المرأة تحت اسم حِلمك يهمنا بهدف تشجيع النساء وتعزيز دورهم في المجتمع المصري، جاءت الحملة الجديدة في ضوء دور CIB المستمر في تنمية المرأة وتطوير قدرتها.

 

وأكد البنك، أن التنوع فى حملات تمكين المرأة مهم لتحسين أداء الفريق وفتح الإمكانيات الكاملة فى مكان العمل، وبالتالى يضمن التنمية المستدامة لمصر.

 

وأكد أن الحملة ستبدأ على نطاق واسع من خلال التعامل مع الموارد النسائية الوفيرة من خلال الشراكة مع جامعاتنا المختلفة في جميع أنحاء المحافظات المصرية لإكتساب المواهب النسائية لشغل وظائفها الشاغرة في جميع المناطق. يذكر أن البنك أطلق في يونيو الماضي أول برنامج تدريبي متخصص في مجال التكنولوجيا المالية للفتيات حديثي التخرج، في إطار جهود الدولة لتمكين المرأة اقتصادياً وتوعيتها بمفهوم الشمول المالي.

 

ويضع البنك ضمن مستهدفاته في مختلف القطاعات تعزيز مشاركة المرأة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة التي تشهدها الدولة، وتفعيل دورها في خدمة المجتمع، مما يؤهلها من النهوض بمسؤولياتها إلى جانب الرجل في مختلف ميادين العمل الوطني.

 

كما يفي البنك دائما بالمعايير الدولية لتمكين المرأة، ويتضح ذلك بقوة من إدراج البنك في مؤشر "بلومبرج للمساواة بين الجنسين" لعام 2019، حيث يُعد "التجاري الدولي" هو أول مؤسسة عربية وأفريقية تنضم لذلك المؤشر الذي يضم 230 مؤسسة من جميع أنحاء العالم.

 

جدير بالذكر، أنّ الموظفات يشكِّلن الآن 30% من إجمالي عدد الموظفين في البنك التجاري الدولي، كما تشغل المرأة 20% من مناصب الإدارة التنفيذية في البنك.


البنك التجاري الدولي

مبادرة جديدة لتمكين المرأة

CIB

مصر

بنك CIB

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أوباما خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الترجى.. وجنش يظهر لأول مرة

أوباما خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الترجى.. وجنش يظهر لأول مرة

إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

الداخلية تضبط أدمن صفحة زواج القاصرات.. تروج للراغبين بـ100 ألف للزبون

الداخلية تضبط أدمن صفحة زواج القاصرات.. تروج للراغبين بـ100 ألف للزبون

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السعودية بمنع سفر تأشيرات العمرة والسياحة

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السعودية بمنع سفر تأشيرات العمرة والسياحة

هل تعاد مباراة سوبر الأهلى والزمالك بسبب عدم تطبيق الـvar؟..اتحاد الكرة يرد

هل تعاد مباراة سوبر الأهلى والزمالك بسبب عدم تطبيق الـvar؟..اتحاد الكرة يرد

صحف إيطاليا وإسبانيا تهاجم زيدان وسارى بعد السقوط بدورى أبطال أوروبا.. ريال مدريد يخسر لأول مرة فى التاريخ من مانشستر سيتى.. ليون يهدد حلم رونالدو مع يوفنتوس.. ومدرب الملكى يقترب من أول إقصاء أوروبى فى مسيرته

صحف إيطاليا وإسبانيا تهاجم زيدان وسارى بعد السقوط بدورى أبطال أوروبا.. ريال مدريد يخسر لأول مرة فى التاريخ من مانشستر سيتى.. ليون يهدد حلم رونالدو مع يوفنتوس.. ومدرب الملكى يقترب من أول إقصاء أوروبى فى مسيرته

حفيد مبارك فى رسالة مؤثرة لجده: ربنا أطال عمرك لحد ما شفت أعداءك بالسجون

حفيد مبارك فى رسالة مؤثرة لجده: ربنا أطال عمرك لحد ما شفت أعداءك بالسجون

اتحاد الكرة: عقوبات الانضباط قانونية 100%.. وغير ملزمين بعرض اللائحة

اتحاد الكرة: عقوبات الانضباط قانونية 100%.. وغير ملزمين بعرض اللائحة

الإسكان: استكمال سداد مقدم حجز دار مصر وسكن مصر وJANNA بعد وقف التعامل

الإسكان: استكمال سداد مقدم حجز دار مصر وسكن مصر وJANNA بعد وقف التعامل

"جنايات دمنهور" تحيل أوراق 5 متهمين بتخريب أنابيب البترول فى البحيرة للمفتى

"جنايات دمنهور" تحيل أوراق 5 متهمين بتخريب أنابيب البترول فى البحيرة للمفتى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة