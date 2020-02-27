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البرلمان العربى يطالب وزراء الصحة العرب بإجراءات عاجلة لإيقاف انتشار كورونا

الخميس، 27 فبراير 2020 09:22 ص
البرلمان العربى يطالب وزراء الصحة العرب بإجراءات عاجلة لإيقاف انتشار كورونا رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى
(أ ش أ)

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وجه رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى، رسالة عاجلة إلى مجلس وزراء الصحة العرب، الذى ينعقد في دورته الثالثة والخمسين فى وقت لاحق اليوم الخميس، بمقر الجامعة العربية، طالب فيها باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لإيقاف انتشار فيروس "كورونا المستجد" في العالم العربى فى ضوء ظهور إصابات بالفيروس في عددٍ من الدول العربية، ووصول عدد المصابين بالفيروس حول العالم إلى 78 ألف حالة وفقاً لآخر بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية.

وطالب رئيس البرلمان العربي، في رسالته، بضرورة اتخاذ مجلس وزراء الصحة العرب الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع انتقال فيروس "كورونا المستجد" للدول العربية، والعمل على توفير كافة المستلزمات الطبية لعلاج المصابين بالفيروس، وتقديم التدريب والمشورة اللازمة للمنظومة الطبية في الدول العربية، واتخاذ الاحتياطات البيئية والصحية اللازمة للسيطرة على الفيروس ومنع انتشاره، والتوسع في حملات تثقيف وتوعية المواطنين في الدول العربية بأسباب انتشار الفيروس وسبل الوقاية منه وعلاجه.

ودعا رئيس البرلمان العربي، في رسالته مجلس وزراء الصحة العرب، إلى ضرورة تكوين لجنة طوارئ عربية تكون في حالة انعقاد دائم لإدارة أزمة انتشار فيروس "كورونا المستجد" في العالم العربي، والقيام بالمتابعة الدائمة للتطورات والمستجدات بشأن هذا الوباء، واتخاذ الإجراءات ووضع الخطط اللازمة لمساعدة الدول العربية لمواجهة وباء فيروس "كورونا المستجد" والقضاء عليه.

وأكد السلمي أن لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان العربي ستكون على اتصال مستمر مع مجلس وزراء الصحة العرب لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لإيقاف انتشار "فيروس كورونا المستجد" وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

 

 


البرلمان العربى

وزراء الصحه العرب

كورونا

فيروس كورونا

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