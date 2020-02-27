الإسكان: استكمال سداد مقدم حجز دار مصر وسكن مصر وJANNA بعد وقف التعامل

‫كتب أحمد حسن ‬

‫فى بشرى سارة للمواطنين، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استكمال إجراءات سداد باقى قيمة مقدم الحجز للعملاء السابق تخصيص وحدات سكنية لهم، والموقوف التعامل عليها من قِبَلِ البنك، بالمراحل السابق طرحها بمشروعات (دار مصر – سكن مصر – JANNA)، وذلك بالأسعار الحالية، بشروط محددة.‬

‫ ‬

‫وأضاف المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن الشروط تتضمن، أن تكون جدية الحجز ما زالت تحت حساب الوحدة، ولم يتم الاسترداد حتى تاريخه، وأن تكون الوحدة السابق تخصيصها لمقدم الطلب والتي لم يسدد عنها استكمال مقدم الحجز شاغرة ولم يتم إعادة تخصيصها للغير، ويقوم العميل بتقديم طلب حديث برغبته في استكمال الإجراءات بالأسعار المعمول بها حالياً، ويتم تقديم الطلبات بجهاز المدينة المختص.‬

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير المرافق والمجتمعات العمرانية، أكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ 1080 وحدة سكنية (45 عمارة) بالمرحلتين الأولى والثانية، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بالحي المتميز، بمدينة بدر، وجارٍ استلام 24 عمارة بالمرحلة الثانية للمشروع بالحي المتميز.

وأضاف وزير الإسكان: جارٍ الانتهاء من تنفيذ 1272 وحدة (53 عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع "سكن مصر" بمنطقة الامتداد الشرقي، وجارٍ تنفيذ 9024 وحدة (376 عمارة) بالمرحلة الثانية للمشروع، بمنطقة الامتداد الشرقي، بالمدينة.

وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه جارٍ تنفيذ 8424 وحدة سكنية (351 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعى" بمنطقة الامتداد الشرقي، وتم وجارٍ طرح وإسناد تنفيذ 32424 وحدة (1351 عمارة).

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أنه تم استلام 5 مراكز طبية بمناطق مختلفة ومن ضمنها مركز طبى للتأمين الصحي، وجارٍ تنفيذ 7 مراكز طبية ووحدة صحية بمناطق مختلفة بالمدينة، وتم افتتاح وتشغيل مدرسة تحيا مصر للتعليم الأساسي، ومدرسة طلعت حرب للتعليم الفندقي، وجارٍ تنفيذ 8 مدارس بمناطق مختلفة بالمدينة، وتم الانتهاء من رفع كفاءة نقطة الشرطة بحي الأمل، والانتهاء من تنفيذ وحدة فيش جنائي بقسم شرطة الحي الثالث، وجارٍ تخصيص مجمع خدمات شرطية على مساحة 11 فداناً على طريق الروبيكى، مضيفاً أنه تم تشغيل 20 سيارة نقل داخلي وخارجي لمناطق (الجيزة – السلام – رمسيس)، وتم تشغيل خطوط نقل للأقاليم ومحافظات الصعيد من خلال التعاون مع السوبر جيت.