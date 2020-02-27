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"الأعلى للإعلام": إجراءات رادعة تجاه وسائل الإعلام المثيرة للفتن بين الجمهور

الخميس، 27 فبراير 2020 04:28 م
"الأعلى للإعلام": إجراءات رادعة تجاه وسائل الإعلام المثيرة للفتن بين الجمهور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كتب محمد السيد

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أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام انه يتابع عن كثب كافة ماينشر او يبث من مواد خاصة بالرياضة بوسائل الإعلام المختلفة الكترونية او مطبوعة او مسموعة او مرئية ، مهيبا بها الالتزام بالمعايير والاكواد الصادرة عن المجلس وعدم اثارة الخلاف او الفتنة الرياضية بين الجمهور

 

وشدد المجلس انه سيتخذ اجراءات رادعة تجاه المخالف من هذه الوسائلد من خلال لجان الرصد به التى تتابع كل ما يتم تداوله من مواد فى وسائل الاعلام.

 

 وكان جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، قد أكد من قبل أن لجنة الشكاوى ستعقد اجتماعا لها الأحد المقبل لمناقشة تقارير لجنتي الرصد وأداء الإعلام الرياضي التابعتين للمجلس، مضيفا أنه سبق وأن أنذر المجلس عددا من الوسائل الإعلامية الرياضية بالالتزام بالمعايير لكن تبين من التقارير استمرار التجاوزات والانتهاكات والمخالفات الجسيمة للمعايير الإعلامية.

 

 

وأضاف شوقى فى تصريحات له، أن المجلس سيتخذ إجراءات رادعة في اجتماعه الأحد المقبل ضد عدد من البرامج التليفزيونية والصفحات الرياضية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وعدد من الصحف والمجلات بناء على تجاوزات الجسيمة التي تم ارتكابها خلال الفترة الماضية فيما يخص التغطية الرياضية لمباراة الأهلى والزمالك في بطولتي السوبر والدوري العام.

 

وأوضح جمال شوقي أن لجان المجلس تتابع تقارير الأداء الاعلامي فيما يخص مخالفات البرامج التليفزيونية والصحف والمواقع الاليكترونية خلال اجتماعها الأحد المقبل، مؤكدا أن اللجنة تناقش في اجتماعها تقارير الرصد بشأن الفيديوهات المتداولة للإعلامية منى عراقي بقناة النهار، مؤكدا أن اللجنة ستناقش شكاوى أخرى ضد برامج تليفزيونية وصفحات شخصية على الفيس بوك متهمة بانتهاك المعايير التي وضعها المجلس.


المجلس الاعلى للاعلام

مكرم محمد احمد

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