اليوم السابع
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الأردن: موقع حجر صحى بديل للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا"

الخميس، 27 فبراير 2020 05:51 م
الأردن: موقع حجر صحى بديل للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا" الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردنى
عمان /أ ش أ/

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وجه رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز، فريق العمل الخاص بمتابعة فيروس كورونا المستجد، لتأمين موقع حجر صحى بديل يلبى المعايير الصحية المتبعة عالميا للتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض، وبما يحفظ كرامة المواطن والزائر.

وقال الرزاز -فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية- اليوم الخميس،"تابعنا مواد نشرت على وسائل التواصل الاجتماعى حول ظروف الحجر الصحي، وهى "ظروف" لا ترتقى إلى ما نرضى به"، مؤكدا أن الأردن يخلو من أية إصابة بفيروس الكورونا حتى الآن، بإقرار واعتراف من منظمة الصحة العالمية.

وشدد على تجنب نقل المعلومات دون التأكد من مصدرها، نظرا لخطورة الإشاعات التى قد تشكل حالة من الذعر والقلق فى المجتمع، موضحا أن الحكومة ستعلن عبر وزارة الصحة بشكل يومى وبكل شفافية عن آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا.

وأكد رئيس الوزراء الأردنى أهمية العمل بتشاركية وتعاون بين الوزارات والمؤسسات والأجهزة الأمنية لمنع وصول المرض إلى الأردن، مشيرا إلى تقييم وضع الأردن فيما يتعلق بآخر مستجدات الفيروس، والطرق الإجرائية والوقائية لمنع وصوله للمملكة، إضافة إلى مراجعة خطط العمل وسيناريوهات الأزمات المحتملة.

واشتملت خطط العمل على عدد من المحاور أبرزها: دورية اجتماعات فريق العمل برئاسة وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر، وتحديث البيانات المرتبطة بانتشار الفيروس بوتيرة سريعة، وزيادة انتشار الكوادر الصحية على المعابر الحدودية، وتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية على المعابر الحدودية بما فيها زيادة نشر الماسحات الحرارية على المعابر وغيرها من أماكن تجمع المواطنين، وتقييم مخزون المستلزمات الطبية والفحوصات المخبرية.

 


الأردن

أخبار الأردن

حجر صحى

فيروس كورونا

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