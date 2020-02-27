اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 فبراير 2020 06:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اعرف كيف استخدم شيبه الرئيس الروسى طريقة غير متوقعة لتحقيق أبارح مالية

الخميس، 27 فبراير 2020 05:31 م
اعرف كيف استخدم شيبه الرئيس الروسى طريقة غير متوقعة لتحقيق أبارح مالية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بالرغم من أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين رفض فكرة استخدام شببيه، حيث كشف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن عرض الأجهزة الأمنية عليه فكرة استخدام شبيه له لتأمين سلامته عند اشتداد الخطر الإرهابي أوائل العقد الأول من هذا القرن، لكنه رفض الفكرة، إلا أن شبيه الرئيس الروسى استثمر ملامحه لتحقيق أرباح مالية.

وأثار وجود رجل يعمل في التدريس يشبه إلى حد كبير الرئيس بوتين انتباه مستخدمي مترو الأنفاق في العاصمة الروسية موسكو وقد تهافت الكثيرون لأخذ صورة تذكارية معه فيما صور عدد من الإعلاميين من عدة وسائل إعلام هذه الشخصية الغامضة الواثقة في نفسها والتي تشبه كثيرا رئيس البلاد.

وقد بدا الرجل فرحا بكسبه المال عن الصور التي يلتقطها الفضوليون معه، كما أنه يعيش الدور وكأنه رئيس حيث كان مصحوبا بحراسة خاصة، حيث يقوم الرجل بالحصول على أموال مقابل الموافقة على من يدير التصوير معه.

شبيه بوتين
شبيه بوتين

 

 


شبيه بوتين

بوتين

الرئيس الروسى

روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"التايمز " :أردوغان يتعرض لـ " الإهانة " على يد بوتين فى معركة إدلب بسوريا

الخميس، 27 فبراير 2020 05:19 م

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12ظهرا..روسيا تكذب أردوغان: بوتين لن يلتقى الرئيس التركى بشأن وضع إدلب.. البرلمان التونسى يمنح الثقة للحكومة.. مسلح عراقى يرقص بعد مقتل متظاهرين فى ساحة ببغداد

الخميس، 27 فبراير 2020 12:26 م

بوتين: رفضت استخدام شبيه لى أثناء الحرب ضد الإرهاب بروسيا عام 2000

الخميس، 27 فبراير 2020 11:41 ص

روسيا تكذب أردوغان: بوتين لن يلتقى الرئيس التركى بشأن وضع إدلب

الخميس، 27 فبراير 2020 11:38 ص

إنترفاكس: بوتين يوافق على إجراء تصويت على تعديلات دستورية فى أبريل

الأربعاء، 26 فبراير 2020 09:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر للطيران تلغى حجوزات جميع الركاب حاملى تأشيرات العمرة

مصر للطيران تلغى حجوزات جميع الركاب حاملى تأشيرات العمرة

علاء مبارك : نتقدم بالشكر لكل من واسانا وشاركنا حزننا فى مصابنا الجلل

علاء مبارك : نتقدم بالشكر لكل من واسانا وشاركنا حزننا فى مصابنا الجلل

لحم رخيص على السوشيال ميديا.. مدرس يروج لزواج القاصرات عرفيا في عمر 11 سنة بربع مليون جنيه لمدة أسبوع.. ومكافحة الإتجار في البشر تضبط المتهمين بالعجوزة.. وخبراء: جرائم تهدد الأمن الاجتماعي والسجن مصيرهم

لحم رخيص على السوشيال ميديا.. مدرس يروج لزواج القاصرات عرفيا في عمر 11 سنة بربع مليون جنيه لمدة أسبوع.. ومكافحة الإتجار في البشر تضبط المتهمين بالعجوزة.. وخبراء: جرائم تهدد الأمن الاجتماعي والسجن مصيرهم

بعثة مصر الدبلوماسية فى إيران: لا إصابات بفيروس كورونا بين الجالية المصرية

بعثة مصر الدبلوماسية فى إيران: لا إصابات بفيروس كورونا بين الجالية المصرية

س و ج.. هل يلحق رمضان صبحى بمواجهتى صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا؟

س و ج.. هل يلحق رمضان صبحى بمواجهتى صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا؟

ليفربول يحطم الأرقام القياسية داخل وخارج الملعب.. الأرباح تتخطى 500 مليون إسترلينى لأول مرة.. العملاق الإنجليزى يوقع 9 عقود إعلانية جديدة وعائدات التذاكر تقفز إلى 84 مليون إسترلينى.. والنادى يستعد لتوسعة أنفيلد

ليفربول يحطم الأرقام القياسية داخل وخارج الملعب.. الأرباح تتخطى 500 مليون إسترلينى لأول مرة.. العملاق الإنجليزى يوقع 9 عقود إعلانية جديدة وعائدات التذاكر تقفز إلى 84 مليون إسترلينى.. والنادى يستعد لتوسعة أنفيلد

أوباما خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الترجى.. وجنش يظهر لأول مرة

أوباما خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الترجى.. وجنش يظهر لأول مرة

إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

الداخلية تضبط أدمن صفحة زواج القاصرات.. تروج للراغبين بـ100 ألف للزبون

الداخلية تضبط أدمن صفحة زواج القاصرات.. تروج للراغبين بـ100 ألف للزبون

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السعودية بمنع سفر تأشيرات العمرة والسياحة

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السعودية بمنع سفر تأشيرات العمرة والسياحة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة