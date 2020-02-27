اعرف كيف استخدم شيبه الرئيس الروسى طريقة غير متوقعة لتحقيق أبارح مالية

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بالرغم من أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين رفض فكرة استخدام شببيه، حيث كشف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن عرض الأجهزة الأمنية عليه فكرة استخدام شبيه له لتأمين سلامته عند اشتداد الخطر الإرهابي أوائل العقد الأول من هذا القرن، لكنه رفض الفكرة، إلا أن شبيه الرئيس الروسى استثمر ملامحه لتحقيق أرباح مالية.

وأثار وجود رجل يعمل في التدريس يشبه إلى حد كبير الرئيس بوتين انتباه مستخدمي مترو الأنفاق في العاصمة الروسية موسكو وقد تهافت الكثيرون لأخذ صورة تذكارية معه فيما صور عدد من الإعلاميين من عدة وسائل إعلام هذه الشخصية الغامضة الواثقة في نفسها والتي تشبه كثيرا رئيس البلاد.

وقد بدا الرجل فرحا بكسبه المال عن الصور التي يلتقطها الفضوليون معه، كما أنه يعيش الدور وكأنه رئيس حيث كان مصحوبا بحراسة خاصة، حيث يقوم الرجل بالحصول على أموال مقابل الموافقة على من يدير التصوير معه.