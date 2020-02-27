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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

الخميس، 27 فبراير 2020 09:58 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس مجلس الوزراء

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، رئيس الوزراء: لا توجد أى حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر.. ولن نخفى شيئا.

1

رئيس الوزراء: لا توجد أى حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر.. ولن نخفى شيئا

2

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

3

السعودية تعلق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة والسياحة مؤقتاً بسبب كورونا

4

"جنايات دمنهور" تحيل أوراق 5 متهمين بتخريب أنابيب البترول فى البحيرة للمفتى

5

الدولار يسجل 15.66 جنيه للبيع بنهاية التعاملات اليوم الخميس

6

مصر للطيران تلغى حجوزات جميع الركاب حاملى تأشيرات العمرة

7

الذهب يرتفع 3 جنيهات في مصر.. وعيار 21 يسجل 715 جنيها للجرام

8

ارتفاع درجات الحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 25 درجة

9

اتحاد الكرة: الأهلى نفذ العقوبات رغم بيان مقاطعة اللجنة الخماسية

10

مرتضى منصور يؤكد لوفد الترجى ترحيبه بحضور جماهير بطل تونس "بدون تذاكر

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اعرف كل حاجة

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الصحة

كورونا

العمرة

الدولار

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