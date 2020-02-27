اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، رئيس الوزراء: لا توجد أى حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر.. ولن نخفى شيئا.
رئيس الوزراء: لا توجد أى حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر.. ولن نخفى شيئا
الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته
السعودية تعلق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة والسياحة مؤقتاً بسبب كورونا
"جنايات دمنهور" تحيل أوراق 5 متهمين بتخريب أنابيب البترول فى البحيرة للمفتى
الدولار يسجل 15.66 جنيه للبيع بنهاية التعاملات اليوم الخميس
مصر للطيران تلغى حجوزات جميع الركاب حاملى تأشيرات العمرة
الذهب يرتفع 3 جنيهات في مصر.. وعيار 21 يسجل 715 جنيها للجرام
ارتفاع درجات الحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 25 درجة
اتحاد الكرة: الأهلى نفذ العقوبات رغم بيان مقاطعة اللجنة الخماسية
مرتضى منصور يؤكد لوفد الترجى ترحيبه بحضور جماهير بطل تونس "بدون تذاكر
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