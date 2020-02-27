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أوقاف الإسكندرية: 660 أمسية دينية فى شهر رجب بكل المساجد

الخميس، 27 فبراير 2020 06:12 م
أوقاف الإسكندرية: 660 أمسية دينية فى شهر رجب بكل المساجد أوقاف الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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أعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، اليوم الخميس، عن الخطة الدعوية لشهر رجب لسنة 1441.

وقال الشيخ حسن عبد البصير، مدير عام إدارة الدعوة بالأوقاف، إن الخطة الدعوية لشهر رجب تتضمن 660 أمسية دينية على مستوى مساجد بالمحافظة.

وأضاف أن كل إدارة بالأوقاف تلتزم بخمس عشرة أمسية أسبوعية في إحدى عشرة إدارة بمجموع 165 أمسية في أربعة أسابيع، ليكون مجموع الأمسيات 660 أمسية دينية مع دورية تغيير المساجد على أن تشمل هذه الأمسيات المناطق الحضرية والريفية.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن خمس أسابيع، حيث إن الأسبوع الأول سيتضمن الحديث عن شهر رجب بين الغلو والجفاء، ووجوب مراعاة الأشهر الحرم.

وتابع أن الأسبوع الثاني يتضمن الحديث عن تفضيل الله لبعض الأزمنة على بعض، وحفظ اللسان وقيمة العفة وحفظ الأنساب والأعراض وأثر ذلك على الفرد والمجتمع، وقيمة التسامح والرحمة والتأكيد على ثقافة الألفة ونبذ العنف.

واستكمل الأسبوع الثالث سيتضمن الحديث عن قيمة الحياء، وإصلاح ذات البين، وقيمة التسامح والرحمة والتأكيد، وأما الأسبوع الرابع سيتضمن المياه في القرآن الكريم، واليوم العالمي للمياه.

وأضاف أن الأسبوع الخامس والأخير سيضم الحديث عن قيمة التخطيط والتنظيم والأخذ بالأسباب من ملمح الذي تعرض له الرسول قبل وأثناء الأسراء والمعراج، والتكريم الإلهي للحبيب ومقام العبودية.

اجتمع الشيخ حسن عبد البصير، مدير الدعوة بأوقاف الإسكندرية، اليوم الأربعاء، مع مدير إدارة محرم بك الشيخ وسام كاسب والمفتشين، بتكليف من الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة.

وأضاف البيان الصادر اليوم، أن الاجتماع ناقش ضوابط العمل بالمساجد والزوايا والمستجدات الدعوية، في ذلك الإطار وتنبه بغلق الزوايا أقل من ٨٠ مترا في صلاة الجمعة وغلق الزوايا المتجاورة وفتح أكبرها مساحة وأهمها موقعا.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش خطة الدعوة لشهر رمضان المبارك، وبحث المساجد التي تصلح للاعتكاف شرط وجود إمام بها وأن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع كما بحث الأماكن الأنسب لساحات العيد.

واستكمل بحث الاجتماع بالأئمة لبحث الخطة الدعوية للأشهر الثلاثة القادمة وكيفية الاستعداد لها، واستمع لطرح أصحاب الفضيلة وأسئلتهم مطالبا إياهم ببذل أقصى الجهد لإعادة الأخلاق والقيم والمجتمع ومعالجة الظواهر السلبية التي تفسد الذوق العام.

وأضاف أنه تم الاتفاق على عدد من الأمسيات في قرى أبيس في شهر رجب، ووجه للاهتمام بالأسرة وتربية النشء وتقوية الانتماء.

وكان قد افتتح الشيخ حسن عبد البصير، مدير الدعوة بأوقاف الإسكندرية، مسجد لاندرت بقرية حوض عشرة التابعة لإدارة المنتزه، بحضور الشيخ محمد عبد العزيز، مدير إدارة المنتزه، والشيخ عبد السلام رزق، وذلك بتوجيهات الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة.

وتحدث "عبد البصير"، خلال أمسية دينية داخل المسجد، عن المسجد وأهميته ودوره في بناء الأمة، وتربية النشء، وتعميق الهوية، ومواجهة التطرف والانحلال، كما توجه مدير الدعوة بصحبة علماء إدارة الرمل إلى مسجد حوض عشرة الكبير التابع لإدارة أوقاف الرمل، بحضور مديرها فضيلة الشيخ عبد السلام لإلقاء أمسية عن الرحمة تحدث فيها مدير الدعوة مبينًا أن شعار الإسلام والكلمة الجامعة له هي الرحمة، وهي الصفة التي تؤهل المسلم ليدخل في عداد الأمة المباركة، وتحدث عن مظاهر رحمة الله في الكون وقبول التوبة وقبول الدعاء.

وتحدث الشيخ حسن عبد البصير، مدير الدعوة بأوقاف الإسكندرية، عن النبي النموذج الأعظم في الرحمة وهو النبي الكريم، وتحدث العلماء في وجوب التراحم مع الضعفاء والفقراء والأيتام والمعوزين فهم السبيل إلى الجنة.

 

 

 


الاسكندريه

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اوقاف الاسكندريه

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