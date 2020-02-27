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أوقاف الأقصر تعلن التجهيز لافتتاح مسجدين جديدين بالبياضية والكرنك.. غدًا

الخميس، 27 فبراير 2020 05:00 ص
أوقاف الأقصر تعلن التجهيز لافتتاح مسجدين جديدين بالبياضية والكرنك.. غدًا الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر،
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، بأنه في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي الذى تقوم به وزارة الأوقاف وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامي، ودعمًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تشهد مديرية أوقاف الأقصر، يوم الجمعة المقبل، افتتاح مسجد يوسف محروس بقرية الحبيل بمركز ومدينة البياضية، وكذلك افتتاح مسجد السيدة نفيسة بالكرنك بمدينة الأقصر، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تشييدهما مؤخرًا.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر لـ"اليوم السابع"،، أنه تم يوم الثلاثاء الماضي، افتتاح مسجد السيد البدوى بمنطقة شرق السكة الحديد بمدينة الأقصر وذلك بحضور قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة بندر الأقصر والمواطنين والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية بمدينة الأقصر، مؤكدًا أنه تم افتتاح المسجد بعد الانتهاء من بنائه وتشييده، حيث إن الناظر إلى المساجد التى قامت المديرية بافتتاحها فى الفترة الأخيرة يجد أنها فى أماكن مختلفة ومتنوعة، وإن دل هذا فإنما يدل على مدى الحرص الذي توليه وزارة الأوقاف ممثلة فى مديرية أوقاف الأقصر، بدعم رواد المساجد وأبناء المحافظة في بذل الغالي في سبيل إنشاء المساجد وتعميرها وتشييدها لكى تقوم بدورها المنشود الذى ارتضاه الله تبارك وتعالى لها وهو هداية الناس إلى الخير والفلاح والسعادة.

وكان قد أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه في إطار تنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف وانطلاقًا من إيمانها بأن الداعية هو ركيزة أساسية فى تقدم المجتمع ونهوضه نحو الأمام، وأن هذا التقدم له مفردات كثيرة ومتنوعة ومن بينها التدريب والذي توليه الوزارة اهتمامًا عظيمًا، تم اختيار مجموعة من الدعاة وعليهم التوجه إلى مسجد النور بالعباسية وذلك لحضور البرنامج التدريبي التأهيلي والذي سوف يبدأ من أول مارس 2020، وهم كالتالى: (الشيخ عبدالرحمن أحمد الطاهر - الشيخ طه نوبى أحمد وزيرى - الشيخ محمود عبد الحكيم فاضل - الشيخ مصطفى عبد الكريم عبد الرحيم - الشيخ خالد ابراهيم حسين - الشيخ محمود محمد أحمد حسن - الشيخ محمود حسنى عبدالنبي).


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