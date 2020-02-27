أهم 10معلومات عن مصنع إسالة الغاز بدمياط.. بعد تسوية قضية التحكيم الدولى

كتبت – مروة الغول

بعد إعلان مصر، اليوم الخميس، عن إبرام اتفاق تسوية وآخر اتفاق إطاري بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" إيجاس وشركة إيني ومجموعة ناتورجي للطاقة وشركة يونيون فينوسا جاس، والشركة المصرية الإسبانية للغاز "سيجاس"، وذلك وفقا لمجموعة من الخطوات اللازمة لدخول التسوية حيز النفاذ، وبتاريخ دخول اتفاقية التسوية لحيز النفاذ حيث سيتم تسوية أحكام التحكيم الدولى الصادرة ضد مصر وإنهاء كافة النزاعات القائمة وبشكل نهائي بين مصر وشركة إيجاس من جانب وشركتى يونيون فينوسا جاس وسيجاس من جانب آخر، بشأن اتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعي واستخدام مصنع الإسالة لتسييل الغاز الطبيعي بمصنع الإسالة بدمياط .

فيما يلي أهم 10 معلومات عن مصنع إسالة الغاز بدمياط والتى كانت كالتالي ..

-1يخضع مصنع إسالة الغاز بدمياط لملكية مشتركة بين شركة يونيون فينوسا جاس "يو.إف.جي" الإسبانية بـ40% وشركة إينى الإيطالية بـ40% و10% لشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى "إيجاس" و10% للهيئة المصرية العامة للبترول.

-2 يضم مصنع إسالة الغاز بدمياط وحدة إسالة.

-3 الطاقة الإنتاجية 5 ملايين طن سنويا

-4معدل تغذية المصنع من الغاز من 750 لـ 770 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

-5 بدأ الإنتاج فى نهاية 2004 وتوقف المصنع فى السنوات الأخيرة .

6- تصدير أول شحنة في 20 يناير 2005.

7 _ يعد أكبر مصنع للإسالة بالعالم وقت بناءه فى عام 2001 وتشغيلة في 2004.

-8مساحة المصنع تسمح بإضافة خطين انتاجيين إضافيين تصل بطاقته الكلية إلي 15مليون طن سنويا.

-9 يتميز مصنع إسالة الغاز بدمياط بوجود ميناء شحن الغاز المسال داخل بوغاز ميناء دمياط مما يعطية حماية ممتميزة ضد التقلبات الجوية.

-10تصل نسبة تشغيلة لحوالي 360 يوميا سنويا وهي من أعلي معدلات التشغيل فى العالم.

وتمتلك مصر بنية تحتية هائلة تؤهلها للتحول إلى مركز اقليمى للطاقة بالمنطقة تأتى على رأس مصانع الإسالة المتواجدة على شاطئ البحر المتوسط، والتى ستعلب الدور الرئيسى فى عمليات تصدير الغاز، حيث إنها المسئولة عن تحويل الغاز من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة وبدأت في اتخاذ الخطوات الفعلية للتحول إلي مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز في منطقة المتوسط، حيث أنها تعد البوابة التي ستفتح آفاق التعاون بين دول المنطقة وتحويل الموارد الكامنة للغاز الطبيعي لفرص استثمارية حقيقية لصالح الشعوب والأجيال القادمة، وهو ما سيعد عامل رئيسى فى تحقيق الإزدهار الاقتصادى ونشر السلام والاستقرار بالمنطقة.

وتضمنت الاستعدادات التى قامت بها مصر لتحول إلى مركز إقليمى للطاقة إصدار التشريعات الداعمة للاستثمار فى مجالات الغاز والبترول وإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغازو إنشاء جهاز تنظيم مستقل لسوق الغازو أرصفة الموانئ وشبكة خطوط أنابيب البترول والغاز وقناة السويس كما اتخذت خطوات فاعلة لإقامة تعاون إقليمى مع الدول المنتجة للغاز الطبيعى فى منطقة شرق المتوسط وايضا إقامة شراكة مع الاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة للاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات الحالية وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات الغاز الطبيعى المكتشفة والمتوقع اكتشافها مستقبلاً وتأسيس أول منتدى لدول غاز شرق المتوسط.