اليوم السابع
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أعراض قد تكون علامة على فيروس كورونا بعد العودة من العمرة

الخميس، 27 فبراير 2020 12:40 م
أعراض قد تكون علامة على فيروس كورونا بعد العودة من العمرة الكعبة الشريفة
كتبت فاطمة خليل

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أعلنت وزارة الخارجية السعودية مساء أمس إيقاف تأشيرات العمرة وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة لفترة مؤقتة لاتباع أعلى سبل الوقاية من فيروس كورونا، خاصة مع ظهور بعض الحالات المصابة في الدول العربية مثل: البحرين والإمارات، ومع تواجد بعض المسلمين ممن يؤدون مناسك العمرة حالياً في السعودية وفى طريقهم للعودة نقدم لكم أبرز أعراض فيروس كورونا وطرق انتشار العدوى، وذلك لملاحظة الأعراض فور حدوثها.

 

أعراض فيروس كورونا 
 

اعراض فيروس كورونا الجديد (COVID-19) تشبه أعراض الأنفلونزا العادية، وذلك وفقاً لموقع "Medlineplus"، وأبرز أعراض فيروس كورونا:

-سيلان الأنف.

-صداع الرأس.

-السعال.

-التهاب الحلق.

-حمى.

- الشعور بالتعب.

ويمكن أن تسبب أعراضًا شديدة، كما قد تتحول الالتهابات إلى الالتهاب الرئوي، والتي تسبب أعراض مثل

-حمى.

-السعال مع المخاط.

-ضيق في التنفس.

-ألم في الصدر أو ضيق عند التنفس والسعال.

وتعد الالتهابات الحادة أكثر شيوعًا عند الأشخاص المصابين بأمراض القلب أو الرئة والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والرضع وكبار السن.

يمكن أن ينتشر COVID-19 من شخص لآخر. يحدث هذا عادةً من خلال قطرات الجهاز التنفسي - عندما يسعل الشخص المصاب بالفيروس أو يعطس ، ويتنفسه. في أغلب الأحيان ، يجب أن تكون قريبًا من الشخص (على بعد 6 أقدام) حتى ينتشر بهذه الطريقة. قد يكون من الممكن الحصول على COVID-19 عن طريق لمس سطح أو جسم به الفيروس ثم لمس فمك أو أنفك أو ربما عينيك. ولكن لا يعتقد أن هذا هو الطريقة الرئيسية لانتشار الفيروس.

تبدأ الأعراض عادة بين يومين إلى 14 يومًا بعد الإصابة.

كيف تنتشر عدوى فيروس كورونا؟
 

عادة ما تنتشر فيروسات كورونا من شخص مصاب إلى آخرين عن طريق:

-الهواء عن طريق السعال والعطس.

- الاتصال الشخصي ، مثل اللمس أو المصافحة.

-لمس كائن أو سطح به الفيروس ثم لمس فمك أو أنفك أو عينيك قبل غسل يديك.

 


ايقاف رحلات العمرة

رحلات العمرة

العمرة وفيروس كورونا

طرق انتشار عدوى كورونا

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