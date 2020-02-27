اليوم السابع
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الخميس، 27 فبراير 2020 07:27 م
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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 27-2-2020 وعيار 24 بـ199.65 ريال سعودى

الخميس، 27 فبراير 2020 07:00 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 27-2-2020 وعيار 24 بـ199.65 ريال سعودى ذهب
كتبت : سماح حمدى

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ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 27-2-2020، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24" نحو 199.65 ريال سعودي بما يعادل 53.21. $، فيما بلغ "عيار 22" نحو 02. 183 ريال بما يعادل 48.78 $

 

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي كالتالي:
 

سعر الذهب عيار 24

بنحو 199.65 ريال بما يعادل 53.21 $

 

سعر الذهب عيار 22

بنحو  183.02 ريال  بما يعادل  48.78 $

 

سعر الذهب عيار 21

بنحو 70. 174 ريال بما يعادل 46.56 $

 

سعر الذهب عيار 18

بنحو  149.74 ريال  بما يعادل  39.91 $

 

سعر الذهب عيار 14

بنحو  116.47 ريال  بما يعادل  31.04 $

 

سعر الذهب عيار 12

بنحو  99.83 ريال   بما يعادل  26.60 $

 

 سعر أوقية الذهب

بنحو  6,209  ريال   بما يعادل  1,655 $

 

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,39798 ريال   بما يعادل   372.47 $

 

سعر كيلو الذهب

 

بنحو 199,655 ريال بما يعادل 53,209 $

 

وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % في أكتوبر، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركي مما أثر سلبا على التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.


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