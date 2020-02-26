سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 05:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

%40 تراجعا بالواردات المصرية من منتجات البترول فى ديسمبر الماضى

الأربعاء، 26 فبراير 2020 05:00 ص
%40 تراجعا بالواردات المصرية من منتجات البترول فى ديسمبر الماضى حقل بترولي - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حققت الواردات المصرية من منتجات البترول تراجعا ملحوظا خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث سجلت نحو 305 مليون دولار، مقابل 513.8 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2018، بنسبة تراجع بلغت نحو 40.6%.

 

وأظهرت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قائمة الواردات التي انخفضت خلال ديسمبر الماضي شملت أيضا الواردات المصرية من مواد أولية من حديد أو صلب، وسجلت 257 مليون دولار، مقابل 280.7 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2018، بتراجع نسبته 8.4%.

 

وشهدت الواردات المصرية من القمح تراجع في نفس الفترة التي يرصدها التقرير، حيث بلغت 209.2 مليون دولار، مقابل 244.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2018، بتراجع بلغ نحو 14.4%، كما بلغت قيمة الواردات من فول الصويا نحو 132 مليون دولار في فترة التقرير، مقابل 137.7 مليون دولار في فترة المقارنة، بنسبة تراجع بلغت نحو 4.1%.

 

أما بالنسبة للواردات المصرية من الذرة فقد سجلت نحو 118.4 مليون دولار في فترة التقرير، مقابل 144.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع نسبته 18%، كما تراجعت واردات اللحوم وبلغت 108.8 مليون دولار في فترة التقرير، مقابل 140.9 مليون دولار في فترة المقارنة، بنسبة تراجع بلغت 22.7%.

 

وسجلت الواردات المصرية ارتفاعا طفيفا خلال شهر ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 6 مليار دولار، مقابل 6.44 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2018.


جهاز الإحصاء

الإحصاء

واردات البترول

واردات مصر

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التنمية المحلية: استمرار حالة الطوارئ فى المحافظات لرفع مياه الأمطار

التنمية المحلية: استمرار حالة الطوارئ فى المحافظات لرفع مياه الأمطار

الداخلية تشدد على ضرورة التقدم للحج "قرعة ـ سياحة ـ تضامن" فى جهة واحدة فقط

الداخلية تشدد على ضرورة التقدم للحج "قرعة ـ سياحة ـ تضامن" فى جهة واحدة فقط

الصحة الكويتية تعلن إصابة حالتين جديديتن بفيروس كورونا وارتفاع الحالات لـ11

الصحة الكويتية تعلن إصابة حالتين جديديتن بفيروس كورونا وارتفاع الحالات لـ11

غرفة الفنادق تشارك بـ57 جناحا داخل بورصة برلين السياحية لأول مرة فى تاريخها

غرفة الفنادق تشارك بـ57 جناحا داخل بورصة برلين السياحية لأول مرة فى تاريخها

وكيل مجلس النواب: تلقينا فيديوهات تؤكد إساءة إلهامى عجينة للبرلمان

وكيل مجلس النواب: تلقينا فيديوهات تؤكد إساءة إلهامى عجينة للبرلمان

تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانى × 8 معلومات

تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانى × 8 معلومات

مجهولون يحاولون الاعتداء على إمام عاشور لاعب الزمالك فى منزله

مجهولون يحاولون الاعتداء على إمام عاشور لاعب الزمالك فى منزله

"الزراعة" تطلق حملة للتخلص من عبوات المبيدات الفارغة تجنبا لمخاطر السموم

"الزراعة" تطلق حملة للتخلص من عبوات المبيدات الفارغة تجنبا لمخاطر السموم

اليوم السابع: مبارك في ذمة الله

اليوم السابع: مبارك في ذمة الله

السيسى يصدر قانون الضريبة المضافة على السجائر والمعسل بعد موافقة "النواب"

السيسى يصدر قانون الضريبة المضافة على السجائر والمعسل بعد موافقة "النواب"

نائب وزير التعليم يؤكد انتظام الدراسة غدا فى جميع المدارس

نائب وزير التعليم يؤكد انتظام الدراسة غدا فى جميع المدارس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة