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وكيل تعليم كفر الشيخ:أنشطة للتوعية بـ"كورونا" وتشكيل لجان للأزمات بالمدارس

الأربعاء، 26 فبراير 2020 11:43 ص
وكيل تعليم كفر الشيخ:أنشطة للتوعية بـ"كورونا" وتشكيل لجان للأزمات بالمدارس جانب من الاجتماع
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أصدرت الدكتورة بثينة كشك ،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، تعليماتها المشددة بالتوعية والتثقيف لدى جميع طلاب المدارس بالندوات غير التقليدية،وأنشطة تربوية من شأنها توعية الطلاب عن مخاطر فيروس كورونا ، وأغراضه والإجراءات الاحترازية تجاهه بالتعاون مع الصحة والجامعة والأوقاف والكنيسة.

ووجهت وكيل الوزارة إلى التوعية عبر برامج الإذاعة المدرسية ،وتعريف الطلاب بطرق الوقاية من كورونا وأهمية النظافة الشخصية إلى جانب اتباع الإرشادات الصحية التى تم الإعلان عنها من خلال الزائرة الصحية ،وإقامة جسور التواصل بين المدارس والصحة ومشاركة منظمات المجتمع المدنى فى أى نشاط بهذا الشأن،كما وجهت بتجهيز كل مدرسة غرفة للعزل لمواجهةأي احتمالات ، وتوفيرالإسعافات الأولية والأدوية بكل مدرسة ،ووضع ملصقات ومشاركة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية في حملات التوعية لمراجعة.

كما وجهت وكيل الوزارة ،بضرورة التطهير الكامل والمستمر والشامل للمدارس، وكذا الفصول والحمامات باستخدام المطهرات اللازمة والتهوية الجيدة للفصول الدراسية  مع ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة الطلاب ، وشددت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية مع الأمراض المعدية، والالتزام بالشروط الصحية، الواجب توافرها في كافة مدارس المحافظة، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب.

كما أصدرت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، قرارا بتفعيل القوانين الخاصة بغياب الطلاب، والتى تنص على أن الطالب الذى لن يحضر بنسبة85٪ لن يحق له دخول الامتحان ،إضافة لتفعيل القرار 313 الذى ينص على أن طالب الصف الثالث الاعدادى لا يحق له دخول الامتحان إلا بعد حصوله على 50٪ من الانشطة.

وأكدت وكيل الوزارة ، أنها وجهت لجان المتابعة بالمتابعة شديدة وصارمة من الغد للمدارس ،تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ بمتابعة سجلات حضور وانصراف المعلمين ،وسجلات حضور وغياب الطلاب ، مؤكدة أن العقاب الصارم سينتظر أي مدرسة في حالة تقاعسها عن اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه غياب الطلاب،ولا مجال للتساهل فى ذلك.

كما أصدرت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم ،قرارا بتفعيل القرار الوزارى262 الصادر بتاريخ 2014/6/3 الذى ينص على تشكيل لجنة لإدارة الأزمات على مستوى ديوان المديرية والاداريات التعليمية والمدارس.

ووجهت وكيل الوزارة بتشكل لجان بالمدارس تصل إلى الادارات التعليمية ومنها إلى ديوان المديرية على أن يكون مدير المديرية رئيسا للجنة المديرية ،و مدير الإدارة رئيسا للجنة الادارة،ويختار رئيس كل لجنة المتعاونين معه، وتتوافر فيه الصفات المناسبة لهذا الموقع دون مجاملة على حساب العمل.

وأضافت وكيل الوزارة ،على هذه اللجنة وضع تصورات للمخاطر والأزمات والتي يمكن أن تحدث نتيجة للمتغيرات البيئية والحلول التى يمكن مواجهتها بها،وتصنيف المخاطر،و تحليلها وتحديد المؤشرات التى توضح مدى التنبأ بحدوث الازمة، وطالبت مدراء المدارس أن يحتفظوا بقاعدة بيانات لجميع الجهات ذات الصلة على مكتبه مثل الصحة والشرطة والتضامن والمستشفيات القريبة والتفاعل مع المؤسسات الأخرى مثل الكهرباء وشركة المياه والصرف الصحى، ومجالس المدن والدفاع المدنى وغيرها من المؤسسات.

كما وجهت وكيل الوزارة ،بوضع ملصقات للتعرف على كيفية التصرف أثناء وطفايات الحريق ولجنة أزمة الازملات والكوارث والسلامة المهنية،وفي حالة عدم وجود صرف صحي بالمدرسة عليه ابلاغ الإدارة التعليمية ،كما وجهت بالتدريب على الخطة الموضوعة لإدارة الازمات والكوارث ، تشكيل إدارة الأزمات والكوارث.

 

 


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