ورش عمل لتفعيل برامج المبادرة الرئاسية لتنمية القرى الأكثر احتياجا بأسيوط

أسيوط – هيثم البدرى - ضحا صالح

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على دعمه الكامل لتنفيذ برامج المبادرة الرئاسية لدعم القرى الأكثر احتياجا، بقرى ومراكز المحافظة لتحقيق التنمية الشاملة وتنمية الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى تكثيف برامج المتابعة والإشراف من وزارة التنمية المحلية على تنفيذ البرامج ومتابعة تنفيذ المشروعات وتذليل كافة العقبات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وعقدت الدكتورة جيهان فاروق مدير التخطيط بوزارة التنمية المحلية ، ورشة عمل على مدار يومين بديوان عام المحافظة تحت إشراف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، وبمشاركة رؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية ومسئولى شركات المرافق وقطاعات الخدمات، لبحث سبل تنفيذ برامج التنمية ومشروعات الخدمات والتخطيط الجيد لها ـ وبحث سبل تذليل كافة العقبات، والتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة وتقييم المشروعات لتسريع معدلات الأداء والتنفيذ.

وأشارت مدير التخطيط بالمبادرة إلى جهود الحكومة ووزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظة فى تطوير القرى الأكثر احتياجاً، والتى تستهدف فى مرحلتها الأولى بالمحافظة 60 قرية للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ مشروات تنموية وخدمية فى مجالات " تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضارى فضلاً عن رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب "، مؤكدة على ضروة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية واستمرارية المشروعات بها سعيًا من جانب الحكومة للإسراع بمعدلات التنمية فى الصعيد.

وفى سياق آخر، أجرى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جولة تفقدية لمتابعة بعض مشروعات الرصف الجارى تنفيذها فى إطار خطة المحافظة لتحسين شبكة الطرق الرئيسية، والفرعية بجميع أنحاء المحافظة لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين رافقه خلال الجولة العقيد ايهاب الألفى وكيل إدارة مرور أسيوط وصلاح عامر مدير إدارة المواقف وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



ورش عمل تفعيل برامج مبادرة حياة كريمة بأسيوط



ورش عمل تفعيل برامج مبادرة حياة كريمة بأسيوط



ورش عمل تفعيل برامج مبادرة حياة كريمة بأسيوط



ورش عمل تفعيل برامج مبادرة حياة كريمة بأسيوط