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هونج كونج تمنح كل مواطن 1280 دولارا لتنشيط السوق.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 26 فبراير 2020 05:41 م
هونج كونج تمنح كل مواطن 1280 دولارا لتنشيط السوق.. اعرف التفاصيل مظاهرات هونج كونج
كتبت:نهال طارق

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قالت شبكة سي أن أن الأمريكية إن هونج كونج تمنح مواطنيها أموال لإنفاقها فى الأسواق وذلك فى محاولة منها لإنقاذ اقتصادها المتراجع بعد انتشار فيروس كورونا وتبعاته بالإضافة للتظاهرات.
 
قال المركز المالى الآسيوى يوم الأربعاء، إن هذا الإجراء يمثل حجر الزاوية فى حزمة تحفيز بقيمة 15.4 مليار دولار سيتضمن منح حوالى 1،280 دولار لجميع المقيمين الدائمين فى المدينة البالغين من العمر 18 عاما على الأقل، وسيستفيد حوالى سبعة ملايين شخص من هذا البرنامج.
 
ومن جانبه حذر وزير المالية الصينى من أن المدينة ستسجل أول عجز فى الميزانية خلال 15 عامًا بسبب الركود الذى بدأ فى الربع الثالث من عام 2019 إلى جانب تداعيات من المظاهرات التى استمرت لشهور والحرب التجارية وتباطؤ الاقتصاد العالمى، وأضاف انه من المتوقع أن يصل العجز فى السنة المالية المقبلة حتى مارس 2021 إلى مستوى قياسى يبلغ حوالى 4.8 % من الناتج المحلى الإجمالى للمدينة.
 
كل هذه العقبات دفعت اقتصاد هونج كونج للانخفاض العام الماضي بنسبة 1.2% مسجلاً أول انخفاض سنوي له منذ الأزمة المالية العالمية.
 
ووفقا للتقرير قال وزير المالية للمجلس التشريعي في الصين أن انتشار فيروس كورونا بمثابة ضربة قوبة للنشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن بعض أموال حزمة الإغاثة ستأتي من صندوق خاص تم إنشاؤه في ضوء تدهور الظروف الاقتصادية نتيجة لفيروس كورونا.
 
وقال إنه بالإضافة إلى النشرة الحكومية، ستخفض الحكومة ضريبة الدخل لبعض السكان، مضيفًا أن هذا سيؤثر على ما يقرب من 2 مليون دافع للضرائب، كما تخطط السلطات لمنح المقيمين ذوي الدخل المنخفض العامة شهرًا من الإيجار المجانى بالإضافة إلى توفير بدل لمرة واحدة لـ 200،000 أسرة.
 
وفى نفس السياق قال تيرنس تشونج أستاذ مساعد في الاقتصاد بجامعة هونغ كونغ الصينية ان العجز المتوقع للميزانية في العام المقبل "أعلى مما توقعه الكثير من الناس"، لكنه أضاف أنه من المحتمل ان تتحمل المدينة الضربة القوية نظرًا لأنها تحتفظ بوسادة مالية صحية حيث تملك حوالي 145 مليار دولار من الاحتياطيات المالية.
 
يذكر أن حكومة هوج كونج تحاول تحسين أوضاعها الاقتصادية منذ شهور وقد أطلقت بالفعل عدة حملات من التحفيز تبلغ قيمتها أكثر من 3.9 مليار دولار.
 
 

هونج كونج

مظاهرات هونج كونج

كورونا

فيروس كورونا

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