نجاح جراحة تجميل معقدة لإعادة قدم إلى طبيعتها بمستشفى التأمين الصحى ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

نجح فريق طبى بمستشفى التأمين الصحى بمحافظة بنى سويف، فى إعادة قدم «طفل ـ 13 عامًا» إلى وضعها الطبيعى، بعد إجراء عملية جراحية معقدة، أستغرقت 10 ساعات، داخل قسم العمليات بالمستشفى.

وكان مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف، استقبلت الطفل «محمد.أ» 13 عامًا، مصابًا بفقدان أنسجة وجه القدم اليسرى، وظهور الأوتار والعظام، إثر حادث سير، وبعد فحص المصاب ومعاينة الحالة من الاستشارى المختص، تقرر إجراء عملية جراحية فورية أملًا فى إعادة القدم إلى وضعها الطبيعي.

وتم إدخال الطفل المصاب لغرفة العمليات، وتم تشكيل الفريق الطبى إلى مجموعتين لفصل الشريحة وتحديد الشريان المغذى، ونجح الفريق الطبى من إعادة القدم إلى وضعها الطبيعي، مع الحفاظ على الشكل الخارجى لقدم المصابة، وذلك بعد 10 ساعات عمل متواصلة داخل غرفة العمليات، وخرج المريض للقسم الداخلى للمتابعة.

وتكون الفريق الطبى من الدكتور محمود عبدالرحمن، والدكتور محمد رجب، والدكتور أحمد تاج الدين، والدكتور محمد شعبان، وفريق التخدير "والدكتور أحمد قرنى والدكتورة نيفين عاشور"، بمساعدة النواب "والدكتور عمرو جابر والدكتور عمرو محمود والدكتور شعبان محمد يوسف والدكتور أحمد عبدالرحمن" بمعاونة فريق التمريض "مريم مختار وهناء خيرى وزينب محمد وعزيزة عبدالوهاب".

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف، أن قسم التجميل بالمستشفى تمكن من إجراء العديد من العمليات التجميلية، التى ساهمت فى تقليل تحويل الحالات خارج المحافظة، نتيجة لعملية التطوير التى تشهدها المستشفى لتوفير الخدمات الطبية النادرة والدقيقة للمنتفعين، إستكمالاً لسلسة الجراحات الدقيقة والمعقدة التى يقوم بها اطباء المستشفى فى الآونة الأخيرة، تحت إشراف الدكتور حسن محمود سليمان، مدير فرع بنى سويف، وبدعم ورعاية الدكتور عماد كاظم، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.

ووجه مدير المستشفى الشكر للدكتور عماد كاظم، رئيس مجلس إدارة الهيئة، على رعايته ودعمه المستمر لجهود تطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفى، والتى بدأت بالعمل على تفعيل معايير الجودة فى كافة الأقسام، بالتوازى مع إجراء إصلاحات هيكلية وإدارية، علاوة على تنمية مهارات وكفاءات العنصر البشرى من أطباء وأطقم تمريض وفنيين عبر توقيع تعاقدات للإستعانة برموز طبية مرموقة من كبار الاستشاريين فى كل التخصصات.