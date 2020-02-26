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نائب وزير التعليم: إجراء امتحان تجريبى لأولى ثانوى 22 مارس المقبل

الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:07 ص
نائب وزير التعليم: إجراء امتحان تجريبى لأولى ثانوى 22 مارس المقبل طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين - محمد شرقاوى

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أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه سيتم إجراء امتحان تجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى يوم 22 مارس المقبل، ويستمر حتى 4 إبريل.

وأضاف نائب الوزير فى تصريح خاص، أن الامتحان بدون درجات، الهدف منه هو تدريب الطلاب على استخدام التابلت وأسئلة الامتحانات الإلكترونية والتعامل مع الأسئلة إلكترونيا، مؤكدا أن التقييم الجديد هو محور التغيير فى الثانوى العام.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد إن بنك المعرفة به كم هائل من المحتوى الرقمى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى فى جميع المواد باللغتين العربية والإنجليزية، موضحا أنه جار استكمال ووضع مناهج الصف الثالث الثانوى على بنك المعرفة.

ووصف وزير التربية والتعليم محتوى بنك المعرفة بأنه عبارة عن مكتبة ضخمة تتضمن موسوعات مختلفة للطلاب والباحثين، قائلا: الرسالة الحالية أن الوزارة لديها كنز من المعارف ينبغي علينا استكشافه ويجب علينا أن نتعلم إزاى نتعلم عن طريق البحث في أماكن موثوقة مثل بنك المعرفة لأنه لا يوجد أشياء مؤلفة بشكل فردى، مشيرا إلى أن بنك المعرفة متاح للجميع بشكل مجانى.

جاء ذلك فى فيديو نشره الدكتور طارق شوقى لشرح آلية الدخول على بنك المعرفة وتصفح المحتوى الرقمى ومصادر التعلم المتنوعية.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو توضيحى لكيفية الدخول على بنك المعرفة ويستعرض المصادر المعرفية المتنوعة، حيث أكد الوزير على صفحته الشخصية، أن هذا الفيديو القصير يوضح كيفية الدخول على بنك المعرفة المصري ويستعرض المصادر المعرفية المتنوعة ومحرك البحث والبوابات المختلفة كما يتصفح بعض المصادر المتوفرة للأطفال والطلاب والباحثين.

 

 

 


التربية والتعليم

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