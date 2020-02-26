مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 4:59 ص

توقيت صلاة الظهر 12:08 ص

ميعاد صلاة العصر 3:24

موعد صلاة المغرب 5:52

ميعاد صلاة العشاء 7:09

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 5:04 ص

توقيت صلاة الظهر 12:13

موعد صلاة العصر 3:28

توقيت صلاة المغرب 5:55 م

موعد صلاة العشاء 7:13 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:55

توقيت صلاة الظهر 12:04 م

موعد صلاة العصر 3:20 م

ميعاد صلاة المغرب 48: 5 م

توقيت صلاة العشاء 7:05 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:47 ص

توقيت صلاة الظهر 11:56

موعد صلاة العصر 3:13

توقيت صلاة المغرب 5:42 م

موعد صلاة العشاء 6:57 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 4:53 ص

توقيت صلاة الظهر 12:02 ص

موعد صلاة العصر 3:21 م

توقيت صلاة المغرب 5:50 م

موعد صلاة العشاء 7:03

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 5:24 ص

توقيت صلاة الظهر 12:34 م

موعد صلاة العصر 3:55 م

موعد صلاة المغرب 6:26 م

ميعاد صلاة العشاء 7:36 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 5:25 ص

توقيت صلاة الظهر 12:35 م

موعد صلاة العصر 3:54 م

موعد صلاة المغرب 6:26 م

توقيت صلاة العشاء 7:35 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 4:57 ص

توقيت صلاة الظهر 12:06 ص

موعد صلاة العصر 3:25 م

ميعاد صلاة المغرب 5:57 م

موعد صلاة العشاء 7:07 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 4:44

توقيت صلاة الظهر 11:53 م

ميعاد صلاة العصر 3:09 م

موعد صلاة المغرب 5:39

موعد صلاة العشاء 6:54 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 5:26 ص

توقيت صلاة الظهر 12:36 م

موعد صلاة العصر 3:55 م

توقيت صلاة المغرب 6:23 م

موعد صلاة العشاء 7:37 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 5:31 ص

توقيت صلاة الظهر 12:41 م

موعد صلاة العصر 3:53 م

توقيت صلاة المغرب 6:21 م

موعد صلاة العشاء 7:41

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 4:52 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 ص

ميعاد صلاة العصر 3:18 م

توقيت صلاة المغرب 5:45 م

مواقيت صلاة العشاء 7:02 م