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ملك البحرين يعزى الرئيس السيسى هاتفياً فى وفاة مبارك

الأربعاء، 26 فبراير 2020 05:32 م
ملك البحرين يعزى الرئيس السيسى هاتفياً فى وفاة مبارك ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا بعد ظهر اليوم من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الذي اعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.


صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.


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