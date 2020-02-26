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الأربعاء، 26 فبراير 2020 07:31 م
خالد صلاح
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مقدونيا الشمالية تعلن أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 26 فبراير 2020 07:11 م
مقدونيا الشمالية تعلن أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
بلجراد (رويترز)

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قال وزير الصحة فى مقدونيا الشمالية فينكو فيليبتشه، اليوم الأربعاء، إن بلاده رصدت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وهى لامرأة جاءت من إيطاليا فى الآونة الأخيرة.

وأضاف فيليبتشه "جاءت نتيجة فحص المريضة إيجابية من حيث إصابتها بفيروس كورونا... إنها أول مريضة فى مقدونيا الشمالية يأتى فحصها إيجابيا بهذا الفيروس".

وقادت المرأة، التى طلبت مساعدة طبية فى الصباح الباكر اليوم الأربعاء، سيارة فان من إيطاليا إلى مقدونيا الشمالية. وذكر فيليبتشه أن جميع من كانوا معها بالسيارة يخضعون لفحوص.

 

 


مقدونيا الشمالية

إصابة بفيروس كورونا

أخبار مقدونيا

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