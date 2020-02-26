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مقدونيا الشمالية تعلن أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لراكبة قادمة من إيطاليا

الأربعاء، 26 فبراير 2020 06:56 م
مقدونيا الشمالية تعلن أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لراكبة قادمة من إيطاليا فيروس كورونا
إبراهيم سعيد

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سجلت دولة أوروبية أخرى، أول إصابة بفيروس كورونا الجديد، لتنضم إلى قائمة البلدان التى وصلها المرض فى القارة العجوز وتضم أكثر من عشرة دول إلى الآن.

وأعلن وزير الصحة في مقدونيا الشمالية، فينكو فيليبس، اليوم الأربعاء، أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لامرأة وصلت مؤخرا من إيطاليا.

وأوضح الوزير: "سافرت الحالة وهى سيدة طلبت المساعدة الطبية في وقت مبكر يوم الأربعاء، إلى شمال مقدونيا قادمة من إيطاليا باستخدام سيارة، وخضع جميع الركاب الآخرين للتحليل".

وحتى الآن ظهرت إصابات بالفيروس الجديد "كوفيد 19" في أوروبا، في بلدان؛ إيطاليا وفرنسا والسويد والنمسا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا وكوروتيا وفنلندا واليونان ورومانيا وسويسرا والمملكة المتحدة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، تسجيل 80980 إصابة بفيروس كورونا الجديد في 33 دولة حول العالم، وأن المرض أصاب 13 دولة أوروبية، وأن 96.5 في المئة من الإصابات مسجلة في الصين.

من جانبه، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن استخدام عبارة "وباء عالمي" دون مبالاة لوصف فيروس "كورونا" قد يساهم في زيادة المخاوف غير المبررة، مضيفا أن استخدام عبارة "وباء عالمي" قد يوحي بأن السلطات الصحية عاجزة عن احتواء الفيروس، "وهذا أمر غير صحيح".

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31  ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن ظهور الالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس الجديد في مدينة ووهان، الواقعة في وسط البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول، وأعلنت المنظمة حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي.

 


دولة أوروبية

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اصابة فيروس كورونا

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