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مفتشو الأغذية بالشرقية يغلقون منشأتين ويعدمون 220 كيلو رنجة

الأربعاء، 26 فبراير 2020 05:48 م
مفتشو الأغذية بالشرقية يغلقون منشأتين ويعدمون 220 كيلو رنجة جانب من الحملة
الشرقية - إيمان مهنى

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أغلقت مديرية الصحة بالشرقية، منشأتين غذائية بفاقوس لوجود خطر داهم على الصحة العامة، تنفيذا لتعليمات المحافظ الدكتور ممدوح غراب، وهيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالشرقية بإشراف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية .

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، ومكتب الأغذية بإدارة فاقوس الصحية، حملة على المصانع والمنشآت الغذائية بمركز ومدينة فاقوس، أسفرت جهود الحملة عن ضبط 2 مصنع للمنتجات الغذائية يعملان بدون ترخيص، وبهما نقص شديد فى الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنعان لوجود خطر داهم بهما على الصحة العامة، كما تم ضبط 1050 كجم ملح طعام عبارة عن 21 شيكارة زنة كل شيكارة 50 كجم، وذلك لسوء التخزين، كما تم إعدام 220 كجم أغذية عبارة عن هوالك إنتاج رنجة، وملح طعام لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، كما تم سحب 13 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير 7 محاضر جنح صحية للمخالفات .

وأكد وكيل الوزارة على استمرار جهود مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الوقائية والرقابية بالمديرية بالمرور المكثف على مختلف المنشآت بالمحافظة، وضبط المخالف منها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

ويذكر أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية شنت حملات مكثفة لمتابعة ورقابة المنشآت الغذائية والأسواق بالشرقية خلال عام 2019 .

أسفرت جهود هذه الحملات عن إعدام 380 طن 975.3 كجم أغذية فاسدة، وتم ضبط 278 طن، 325.2 كجم أغذية، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لإغلاق عدد 2525 منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة .

كما تم تحرير عدد 15240 محضر شرطة، وسحب عدد 45447 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وذلك بعد المرور على عدد 15817 منشأة غذائية بالمحافظة بخلاف الأسواق .

بالإضافة إلى إصدار عدد 47854 شهادة صحة لمتداولى الأغذية بالمحافظة، وتم إصدار عدد15582 شهادة لرسائل الأغذية المصدرة، كما تم التحفظ الصحى على عدد 3365 رسالة أغذية مستوردة، وتم إصدار عدد 7955 شهادة سعة تخزين للرسائل الغذائية الواردة.


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