مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى الصين مؤقتا بسبب انخفاض حجم الحركة

كتبت رحاب نبيل

أعلنت مصادر مطلعة بالطيران المدنى، عن تعليق الرحلات الجوية لمصر للطيران المتجهة من وإلى المدن الصينية بسبب انخفاض حجم الحركة وعدم الإقبال علي السفر إلى الصين.

واضافت المصادر في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن شركة مصر للطيران ستقوم خلال المرحلة القادمة بإستئناف رحلاتها الى المدن الصينية وفقا لمعايير الطلب وحجم الحجوزات الواردة إليها.

وكانت الشركة الوطنية مصر للطيران قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، تعليق رحلتها إلى المدن الصينية بعد انتشار فيروس كورونا، بسبب انخفاض حجم الحركة ولمواجهة انتشار فيروس كورونا الذى ظهر بدولة الصين وانتشاره فى أكثر من دولة وحفاظاً على سلامة وصحة المسافرين، ثم أعلنت الشركة فى بيان لها تشغيل رحلة واحدة أسبوعية كل يوم خميس بخط سير القاهرة / بكين / جوانزو والعودة جوانزو/ بكين / القاهرة اعتبارا من غد 27 فبراير الجاري.