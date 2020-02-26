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مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى الصين مؤقتا بسبب انخفاض حجم الحركة

الأربعاء، 26 فبراير 2020 01:02 م
مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى الصين مؤقتا بسبب انخفاض حجم الحركة مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل

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أعلنت مصادر مطلعة بالطيران المدنى، عن تعليق الرحلات الجوية لمصر للطيران المتجهة من وإلى المدن الصينية بسبب انخفاض حجم الحركة وعدم الإقبال علي السفر إلى الصين.
 
واضافت المصادر في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن شركة مصر للطيران ستقوم خلال المرحلة القادمة بإستئناف رحلاتها الى المدن الصينية وفقا لمعايير الطلب وحجم الحجوزات الواردة إليها.
 
 
وكانت الشركة الوطنية مصر للطيران قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، تعليق رحلتها إلى المدن الصينية بعد انتشار فيروس كورونا، بسبب انخفاض حجم الحركة ولمواجهة انتشار فيروس كورونا الذى ظهر بدولة الصين وانتشاره فى أكثر من دولة وحفاظاً على سلامة وصحة المسافرين، ثم أعلنت الشركة فى بيان لها تشغيل رحلة واحدة أسبوعية كل يوم خميس بخط سير القاهرة / بكين / جوانزو والعودة جوانزو/ بكين / القاهرة اعتبارا من غد 27 فبراير الجاري.
 
 
وأكدت وزارة الطيران المدني أنها تتابع بالتنسيق مع مركز عمليات مصر للطيران المتكامل والجهات المعنية تطورات الموقف لاتخاذ قرار استئناف الرحلات، كما أنها ستقوم خلال المرحلة القادمة باستئناف رحلاتها إلى المدن الصينية وفقا لمعايير الطلب وحجم الحجوزات الواردة إليها، حيث إن مصر للطيران تسير رحلة يوميا لجوانزو و3 رحلات أسبوعيا لكل من بكين وهانزو.
 
 
وتواصل سلطات الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة، إجراءات الفحوصات الطبية على كافة الركاب القادمين من المدن الصينية والترانزيت لدولة الصين، تحسبا لوجود أي اصابات أو الاشتباه في الأعراض  المرض القاتل، حيث يتم فحص درجات الحرارة للركاب وأيضا مشاكل الجهاز التنفسي التي تعد من أعراض الفيروس القاتل.
 
 
وفي حال الاشتباه في أي حالة من الحالات بين الركاب القادمين على الرحلات الجوية، يتم على الفور عزل الراكب وتحويله إلى مستشفى الحميات بالعباسية تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار، لإجراءات الفحوصات الطبية للتأكد من خلوه من العدوى، فيما يتم منح جميع الركاب كروت صحية لمتابعة حالاتهم الصحية فترة لمدة تصل إلى 14 يوما من تواجدهم داخل البلاد. 

 


مصر للطيران

فيروس كورونا

الصين

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